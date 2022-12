Koliko je od sto milijardi eura za Ukrajinu iznosio financijski udio u vojnoj pomoći?

Europa i SAD pomažu Ukrajini milijardama eura. Teško je izračunati koliko točno vojne pomoći prima ta zemlja, no ekonomisti s Instituta za svjetsku ekonomiju u Kielu (IFW) su to ipak pokušali

Uređaj je očigledno od jeseni štitio okrug ukrajinske prijestolnice Kijeva od ruskih raketnih napada. To se može zaključiti iz objava na društvenim mrežama iz krugova ukrajinske vlade o uspješno uništenim ruskim projektilima. Kijev ne otkriva operativne detalje ukrajinske vojske. Od jeseni ruska vojska masovno gađa ukrajinski energetski sustav.. Raketa Iris-T na svjetskom tržištu košta 616.000 dolara.

„U ovisnosti od toga koliko raketa ima, to naravno može napraviti veliku razliku", kaže istraživač ifv Frank. „Ali to je jednostavno tako, službene informacije koje imamo iz Njemačke ne daju nam priliku da procijenimo ukupnu vrijednost. Nejasno je koliko je ukrajinski PVO sistem do sada ispalio raketa Iris-T, a koliko će biti isporučeno kasnije. Ne postoji način da to ispravno utvrdimo sa službenim podacima."

Slična je situacija i s takozvanom kružnom razmjenom oružja: to jest, kada istočne države NATO, poput Slovačke ili Slovenije, predaju stare sovjetske tenkove Ukrajini i zauzvrat dobiju vojnu opremu od Njemačke. „Tu razmjenu računamo kao pomoć Njemačke Ukrajini, jer to ne koristi Ukrajini direktno", kaže Frank.