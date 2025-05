Koliko će mobilizacija birača utjecati na glavne bitke: Puljak siguran, Tomašević kao Boban

Poziciju splitskog gradonačelnika Ivice Puljka on smatra poprilično sigurnom, dok bi njegov zagrebački kolega Tomislav Tomašević mogao ovisiti o nizu faktora - prije svega o imenu kandidata koji će mu se suprotstaviti u drugom krugu. U tom smislu, slaže se Bagić, Tomaševićeva pozicija donekle podsjeća na onu u kojoj se nalazi HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban .

'U Zagrebu je ključno tko će ući s Tomaševićem u drugi krug: ukoliko to bude Marija Selak Raspudić , uz snažnu mobilizaciju birača i veću izlaznost ona ima šansu pobijediti', dodaje sugovornik tportala.

'U Splitu zapravo trenutno ne postoji scenarij koji bi mogao dovesti do bitne promjene ishoda izbora: po svim dostupnim istraživanjima Puljak uvjerljivo vodi i pobjeđuje u drugom krugu, gdje njegov protukandidat - a to bi morao biti HDZ-ov Tomislav Šuta - teško može mobilizirati dovoljan broj birača kako bi napravio preokret. U Zagrebu je ponešto drugačije', kaže Bagić za tportal.

'U Zagrebu će biti ključno hoće li HDZ uspjeti animirati dovoljno svojih simpatizera i glasača za Mislava Hermana da on uđe u drugi krug - ukoliko se to dogodi, situacija za Tomislava Tomaševića bila bi puno jednostavnija i čišća jer teško da se oko Hermana može dogoditi neko značajnije okupljanje. Ukoliko prođe Selak Raspudić - e, to bi moglo biti puno zanimljivije i neizvjesnije', objašnjava Bagić.

On se slaže - može se povući paralela sa situacijom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojoj SDP-ov kandidat Ranko Ostojić ima puno veće šanse ući u drugi krug - ali u njemu gotovo da i nema šanse pobijediti HDZ-ovog Blaženka Bobana. Puno veće šanse ima nezavisna Ivana Ninčević Lesandrić: njoj bi po svemu sudeći moglo biti lakše poraziti Bobana nego se uopće dovući do drugog kruga.