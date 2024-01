Koji su problemi u vezi s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom u Resniku?

- Bez raskida ugovora Grad bi bio obavezan dobiti suglasnost od privatnog koncesionara za svaki korak i potez koji se na zemljištu radi. Osim toga, grad bi trebao izgraditi i treći stupanj pročistača otpadnih voda. To je projekt vrijedan 94 milijuna eura. Moguće je dobiti europsko financiranje jedino ako je gradska tvrtka ta koja upravlja samom građevinom. Na to se nadovezuje i pitanje dobivanja europskog financiranja za projekt Zagreb. To je ogroman projekt, vrijedan 320 milijuna eura, a koji će modernizirati i osuvremeniti cjelokupnu mrežu vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebu. I za to nam je također potreban upravo ovaj potez, odnosno stupanje u posjed nad tim zemljištem i samom građevinom, kazala je Ivandić u Otvorenom na HRT-u

- Treći benefit ovakvog poteza je potencijalna financijska ušteda koja proizlazi iz toga, budući da bi u idućih pet godina građani Zagreba trebali platiti još 420 milijuna eura do kraja koncesijskog ugovora, jer on treba biti završen u prosincu 2028, dodala je. Napomenula je da su to sve razlozi zašto se krenulo u takav potez te da se na to odlučilo nakon detaljne analize, koju je provela renomirana konzultantska kuća.

Mario Župan (HDZ), zastupnik u Gradskoj skupštini kazao je da je koncesionar izgradio pročišćivač otpadnih voda koji Zagreb nije imao. Župan je rekao da se na zadnjoj sjednici Gradske skupštine prošlog saziva predlagalo da vodoopskrba i odvodnja krene raditi treću fazu pročišćavača otpadnih voda, a koncesionar, kada mu ističe koncesija 2028. godine, izlazi van.

- On je bio žestoko protiv, kao i svi mi zastupnici Skupštine, da se to ne radi na zadnjoj sjednici Gradske skupštine i da će to nova aktualna vlast - koju je gradonačelnik Tomašević osvojio - pokrenuti. Šta se čekalo onda ove tri godine? Ništa se nije pomaknulo, rekao je Župan. Naglasio je da se mora napraviti treća fazu pročistača, a da se iz EU fondova trebaju povući sredstva za vodoopskrbu i odvodnju.