potraga za osumnjičenima

Kod Posušja pronađen kokain vrijedan 100.000 eura

V. B./Hina

12.10.2025 u 15:33

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Policija je nedaleko Posušja u BiH otkrila 1,1 kilograma droge vrijedne oko 100.000 eura i traga za osumnjičenima s prebivalištem u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, priopćila je u nedjelju lokalna policija

Kilogram kokaina visoke čistoće i oko 100 grama heroina pronađeno je u subotu tijekom pretrage obiteljskih kuća, stanova i pripadajućih objekata u mjestu Broćancu koje koristi I.B. iz Posušja.

Otkrivena je i digitalna vaga, strojnica sa streljivom i dokumentacija koja se dovodi u vezu s drugim kaznenim djelima, priopćila je policija Zapadnohercegovačke županije (ŽZH).

Za osumnjičenim M.U. s prebivalištem u Hrvatskoj i A.S. iz Travnika se traga, navodi se u priopćenju.

