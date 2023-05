Kiši i pljuskovima se ne nazire kraj: Evo kakvo nas vrijeme čeka sljedeći tjedan

'Oblaci, vjetar i kiša bit će glavni čimbenici vremena sve do sredine idućeg tjedna. Kišovito vrijeme pogodovat će razvoju bolesti na usjevima i voćkama, a nepovoljne biometeorološke prilike djelovat će negativno na raspoloženje kod ljudi. Stoga imajte razumijevanja i strpljenja u komunikaciji s drugima više nego inače', rekla je Hojsak.

I dalje promjenjivo

'I u novom tjednu na kopnu kiša, pa i u obliku jačih pljuskova, moguće i uz grmljavinu. Najoblačniji i najkišovitiji bit će utorak, kada bi ponovno mogla pasti znatnija količina kiše, a pojačat će i sjeveroistočni te istočni vjetar. U ponedjeljak manje kiše i malo sunca na zapadu i sjeverozapadu, a u srijedu na istoku zemlje. Temperatura zraka primjerenija sredini travnja, a ne svibnja. Nestabilno i na Jadranu.

S jačim pljuskovima ponajprije bi se u utorak lokalno moglo nakupiti i više od 100 litara kiše po četvornome metru. U Dalmaciji će puhati jugo, umjereno do jako, u utorak i olujno, a na sjeveru umjerena bura, s olujnim udarima u utorak. U srijedu će vjetar oslabjeti, a pljuskovi neće biti toliko izraženi', prognozirala je za HRT.

Kišni kraj vikenda

Pretežno oblačno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim, prognozira za nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) Mjestimice će biti obilne kiše, osobito na Jadranu i u područjima uz njega.

Vjetar slab do umjeren uglavnom istočni i sjeveroistočni, a u Slavoniji jugoistočni. U Dalmaciji umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, a na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura.

Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 17, a na Jadranu između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.