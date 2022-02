Kina odbija potez Rusije nazvati 'invazijom'

Kina odbija ruske akcije u Ukrajini nazvati "invazijom" i od svih strana traži suzdržanost pa čak i kada svoje državljane u Ukrajini poziva da ostanu kod kuće ili, ako se trebaju negdje odvesti, istaknu kinesku zastavu na automobilu kao mjeru opreza.

"To je možda razlika između Kine i vas Zapadnjaka. Mi ne žurimo sa zaključcima", rekla je Hua.

"Što se tiče značenja riječi 'invazija', mislim da se moramo vratiti na to kako sagledati trenutno stanje u Ukrajini. Ukrajinsko pitanje ima drugu, vrlo složenu povijesnu pozadinu koja se nastavlja do danas. No, to možda nije ono što svi žele vidjeti", dodala je Hua.