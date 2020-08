Kim Jong-un šalje pomoć gradu na granici između dviju Koreja koji je u karanteni zbog koronavirusa

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un naredio je da se pošalje pomoć u Kaesong, grad na granici između dviju Koreja koji je u karanteni zbog koronavirusa, objavila je u nedjelju službena novinska agencija KCNA.

"Vrhovni vođa se uvjerio da su poduzete žurne mjere kako bi se dopremila hrana i lijekovi jer je grad u potpunoj blokadi i ovaj put je budno pazio da se gradu pošalju velike količine riže i pomoći", javlja službena agencija.

KCNA dodaje da je Kim "danju i noću" zabrinut za sudbinu stanovnika Kaesonga koji, piše agencija, nastavljaju "svoju kampanju kako bi zaustavili širenje opasnog virusa".

Prošli mjesec Pjongjang je objavio da se prebjeg koji je prije tri godine bio prešao u Južnu Koreju, 19. srpnja potajno vratio u Sjevernu Koreju "ilegalno prešavši" granicu između dviju zemalja koja se strogo nadzire.

Južnokorejska vojska je tada potvrdila da postoji "velika mogućnost" da se prebjeg nedavno vratio na Sjever.

Muškarac koji je imao simptome COVID-a 19 smješten je u "strogu karantenu", rekle su sjevernokorejske vlasti koje nisu službeno potvrdile je li bio pozitivan na testiranju na koronavirus.

Ako se to potvrdi, bio bi to prvi službeno priznat slučaj COVID-a 19 u Sjevernoj Koreji. Pjongjang je sve dosad tvrdio da nije zabilježio nijedan slučaj zaraze. Stručnjaci sumnjaju u to.

Sjeverna Koreja je krajem siječnja zatvorila granicu s Kinom gdje se virus prvi put pojavio. Uvela je stroga ograničenja stavljajući tisuće ljudi u izolaciju.