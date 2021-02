Kerum o tulumu u 'Pršutu', raciji i očekivanoj kazni: To je organizirao Karaman sa svojim rođakom Mornarom

Kandidat za gradonačelnika Splita Željko Kerum osvrnuo se druženje u njegovoj konobi 'Pršut' u Kaštelima, gdje se našlo i nekoliko splitskih sudaca, a za RTL Danas otkrio je i detalje današnje policijske racije u toj konobi

'Meni je žao sudaca zbog njihova ugleda koji je narušen, ako mislite na situaciju u konobi u Kaštelima. To je organizirao Karaman sa svojim rođakom Mornarom, koji igraju nogomet, ja sam zapravo bio pomagač u kuhanju. I to što se dogodilo, dogodilo se', kazao je Kerum za RTL Danas.

'Na Rivi je još veća gužva. Sveti Vlaho je bio prekjučer. Ljudi se sastaju, u čemu je problem? Ne pravdam ni sebe ni nikoga. Ali je činjenica da ja u ovome slučaju 'ni luk mirisao ni luk jeo'. Karaman je organizirao, doveo je čovjeka koji je snimio pa neka raspravljaju. Ali ja zbog toga imam probleme. A moji problemi će tek nastati upravo zbog toga što se spominju moji sudski procesi, a kada se oni medijski spominju, onda nije lako... U jednom dijelu je to utjecaj na sudsku odluku poslije. Možda karikiram. Ali tek će se meni nanijeti šteta. A ljudima se već nanijela šteta. Meni je ljudi žao. Nemam im se zašto ispričavati. Može im se ispričati onaj koji je organizirao - Karaman. I taj koji je to napravio, ali ja ne', inzistira Kerum.

'Imam pet ili šest gradilišta. Ja to smatram gradilištem. Imam gradilište u Splitu, Solinu, u Kaštelima, Rogoznici i svaki dan obilazim gradilišta. Došao sam na gradilište i tamo je bila policija. Oni su radili pretres konobe. Napravili su. Sve su vidjeli što i kako je ostalo i to je to. To su neugodna iskustva, ali ljudi rade svoj posao', opisao je Kerum.

Upita očekuje li kaznu odgovorio je potvrdno.

'Naravno da očekujem. Ako je bila dozvola za 8 ljudi, a bilo ih je 12, morat ćemo platiti kaznu. To je sve OK, ali tolika medijska pompa i onda medijsko izvlačenje postupaka koje ima Kerum i njegova familija i povezana društva to je... Otkuda podaci. I to netočni podaci. Mogao bih nabrojati nekoliko postupaka, ali što ću nabrojati kada to nema veze s ničim. Ako ja napravim nogometno i tenisko igralište i ako je to kazneno djelo i prekršaj, onda je to sramota. Ali eto. Neka bude', zaključio je Kerum.