Kerum: Ne može Ruža Tomašić protiv mene kad ona nije iz Dalmacije

Željko Kerum objasnio je zbog čega se odlučio ponovno kandidirati na izborima, zašto je na listu pozvao Mladena Grdovića, a posebno se obrušio na splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu. Plenkoviću poručio da iz izbora povuče Beroša

Za mogući drugi val epidemije u Hrvatskoj smatra da se s time zemlja mora suočiti i smireno i ozbiljno, ali da se ekonomija ne smije iznova zatvarati. Ekonomija i oslanjanje Hrvatske na uvoz hrane nije jedina opasnost koju on vodi u tom slučaju.

I dok je Oparu ocijenio kao katastrofalnog, "profesora Grčića", odnosno SDP-ovom kandidata Branka Grčića, nazvao je čovjekom koji ima mnoge kvalitete. Kerum je rekao da postoji jedan glavni problem s izbornim listama za 10. izbornu jedinicu:

"Glavni je problem to šta Split na listama ne predstavljaju ljudi koji tamo ne žive! Isto je s Ružom Tomašić koja ne živi u Splitu! Ne može se meni Ruža Tomašić suprotstavit kad ona nije niti iz Splita niti iz Dalmacije! Narodu treba to objasnit to", aludirao je Kerum na veliki dio života njegove političke suparnice proveden u Kanadi.

Osim Grdovića, sa svoje liste u toj izbornoj jedinici izdvojio je predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića, za klojega je rekao da "svi znaju da će se on za dobrobit Splita boriti kao lav".

Za Grdovića je rekao da kao i on ima isto srce, dalmatinsko, i da želi ljudima pomagati. Kerum, kako je ispričao, nije morao nagovarati Grdovića. Naprosto ga je zamolio.

"Rekao je: 'Prijatelju, ja znam da si ti pošten...'", ispričao je Kerum da mu je pjevač zabavne glazbe uzvratio na molbu da dođe na listu i da je odmah pristao.

No, Grdović iza sebe ima i onaj kontroverzni dio osobne priče vezan uz alkohol i obiteljsko nasilje.

"Ne bi htio komentirati njegove ranije probleme, ne želim ulaziti u njegove privatne stvari", odbio je Kerum razgovarati o tome.

Razgovor je kulminirao njegovim predizbornim proglasom pred kraj emisije: "Moji programi su bauštela, moji programi su motiku u ruke i ajde radi! A njihovi programi su teorija!"