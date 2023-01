Kekin: Zakon o pomorskom dobru je zakon opasnih namjera

Saborska oporba imala je u srijedu niz zamjerki na predloženi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, a Ivana Kekin (ZLB) nazvala ga je zakonom opasnih namjera, a vladajući zamjerke odbacuju i tvrde da ZLB i SDP svojim istupima ž ele skrenuti pozornost s „kataklizme“ u Zagrebu

Kekin kaže da zakon ide na ruku velikim igračima, vlasnicima hotela i kampova, mešetarima zemljišta, ne i domaćim ljudima, malim iznajmljivačima, okolišu, bioraznolikosti, našoj djeci. Tvrdi da je zakon namjerno skrojen tako da ostavlja puno prostora za iznimke i interpretacije o upravljanju pomorskim dobrom, da će ono što je sada svačije, moći postati nečije.

Želi se donijeti zakon o pomorskom dobru, a ne zna se gdje je to dobro, kaže Emil Daus (IDS) i navodi da na velikom dijelu jadranske obale to dobro nije izmjereno, ni u katastar ucrtano, niti uvedeno u zemljišne knjige. „To je problem, to je činjenica“, upozorio je Daus.