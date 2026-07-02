Kekin: Sumnje postoje 20-ak godina. Zanima nas kako je država postala ovisna o Medikolu

Taj je prijedlog odluke Klub Možemo ! uputio u ožujku, a potpisima ga je podržao i dio zastupnika SDP-a.

"Ovdje takve sumnje postoje, postoje već gotovo 20 godina. Naš je zadatak da utvrdimo kako je nastao model u kojem je država postala ovisna o jednom privatnom pružatelju usluga (Medikol)", rekla je Kekin predstavljajući prijedlog Kluba Možemo! o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju Poliklinike Medikol s HZZO-om te mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, osobito PET/CT pretraga, koje se financiraju sredstvima HZZO-a iz državnog proračuna.

Kekin: Medikolu ove godine plaćeno 20 milijuna eura

Kekin je istaknula da bi istražno povjerenstvo moralo utvrditi tko je donosio odluke, na temelju kojih analiza i u čijem interesu, zašto bolnice nisu dobile PET/CT uređaje te koliki je točan iznos isplaćen Medikolu od 2007. i slično.

Navela je da se u ovoj godini Medikolu plaća 20 milijuna eura, a da jedan PET/CT aparat košta 2,8 milijuna eura i da su potrebna tri. Upozorila je i da se ne zna koliko je sveukupno isplaćeno javnog novca Medikolu jer HZZO nema sve iznose.

Navela je da Medikolovi PET/CT uređaji danas postoje u državnim KBC bolnicama - u Splitu, Rijeci te Zagrebu. Upitala je i na kojoj je pravnoj osnovi Medikol ostao u zakupu u javnoj bolnici u Rijeci jer, kazala je, ugovor između KBC-a i Medikola nije imao suglasnost Ministarstva zdravstva.

Smatra i kako je moguće da je dio pacijenata koji su tijekom zadnje četiri godine pregledani PET/CT uređajem u poliklinici Medikol bio nepotrebno izložen velikim količinama zračenja jer u Hrvatskoj ne postoje smjernice za upotrebu tog uređaja jer su u privatnom vlasništvu pa se ne zna jesu li svi imali indikaciju za tu vrstu pretraga.

Smatra da Sabor kroz istražno povjerenstvo ima pravo postaviti pitanje po kojim indikacijama se slalo te pacijente, tko je to provjeravao i slično.

Kekin je upozorila da je Hrvatska druga najgora zemlja po broju smrtnosti od raka u EU, a prema OECD-u liječenje plaća 11 posto skuplje od prosjeka EU. Pri tome, u Hrvatskoj se i umire tri godine ranije od prosjeka EU.

Tijekom brojnih replika HDZ-ovih zastupnika, Danica Baričević rekla je da, dok u Saboru vodi hajku protiv Medikola, u Gradu Zagrebu njima plaćaju sistematske preglede za svoje zaposlenike. Kekin joj je odgovorila da je Grad Zagreb dužan poštivati zakon o javnoj nabavi koji donosi Sabor.

"Moramo poštivati zakon, ali nema zakona koji je rekao ministrici zdravstva Hrstić da ne smije kupiti PET/CT aparate. Tog zakona nema", poručila je.

SDP-ov Miroslav Marković smatra da je HDZ-ova taktika skrenuti pozornost sa afere Medikol, ali i sa svih privatizacija poručivši da istinu treba istjerati 'na čistac'.

"Ako smo se opredijelili za demokraciju, onda bi trebali dozvoliti postavljanje pitanja Saboru koji nadzire izvršnu vlast. Ako je sve u redu, tim bolje. Ako nije sve u redu, barem ćemo ustanoviti što nije valjalo pa ćemo znati bolje za ubuduće", kazao je. Smatra kako nije bilo tako loše privatizacije kao što je bila privatizacija zdravstva.

Hrstić: Vlada dostavila svu dokumentaciju, a ako je što nezakonito - prijavite

Ministrica zdravstva Irena Hrstić je uime Vlade odbila zahtjev Možemo! za istražnim povjerenstvom. Istaknula je da se više od 84 posto usluga u zdravstvenom sustavu pruža kroz javni zdravstveni sustav kao i više 90 posto usluga kroz bolnice. Naglasila je i da je cilj Vlade ne samo očuvati postojeću razinu zdravstvene zaštite nego ju i unaprijediti.

Vezano uz PET/CT dijagnostiku rekla je da se javnost obmanjuje ako se govori da pacijenti nemaju dostupnu uslugu ako je ona privatna. Navela je da je u zadnje tri godine 47.000 dobilo tu dijagnostiku. Istaknula je i da su cijene postupaka koje plaća HZZO jednake bez obzira na to provode li se u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Hrstić je poručila Kekin da "ako raspolažu ikakvim dokazima o nezakonitostima nitko ih ne priječi da ih pošalju nadležnim institucijama, DORH-u, USKOK-u i slično". "Odbijamo zahtjev za istražnim povjerenstvom. Svu dokumentaciju smo dostavili, ako ste ovih zadnjih mjeseci nešto našli da je nezakonito - slobodno prijavite", poručila je.