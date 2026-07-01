Kekin tražila istragu poslovanja Medikola, vladajući odbili osnivanje povjerenstva

"Ovo nije samo financijsko pitanje nego pitanje zdravstvene politike, upravljanja javnim novcem i odgovornosti izvršne vlasti. Raspravljamo o tome da li Sabor, kao najviše predstavničko tijelo, ima pravo postavljati pitanja i vršiti nadzor nad izvršnom vlasti. To je naša ustavna obaveza", kazala je.

Naglasila je kako se 20 godina u Hrvatskoj financira model u kojem ključna dijagnostička pretraga za onkološke bolesnike u velikoj mjeri ovisi o jednom privatnom pružatelju kojem se na godišnjoj razini za PET/CT uslugu plaćaju milijuni eura, dok država istodobno ne razvija dostatne javne kapacitete.

"Ako postoji neki slučaj koji ispunjava pretpostavke za osnivanjem Istražnog povjerenstva, onda je to slučaj Medikol", kazala je Kekin.

Naglašava kako je državna revizija utvrdila da je Medikol zakupio prostor u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja, a da nisu ni režije plaćali. Ukazala je i kako niti u novom sklopljenom ugovoru nema suglasnosti Ministarstva zdravstva koja je obvezna.

Dulibić o ugovoru Medikola i KBC-a Rijeka: Nema nikakvih pravnih problema

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić poručio je da, prema onome što su mu rekli u stručnoj službi Ministarstva, s posljednjim ugovorom između Medikola i KBC-a Rijeka "nema nikakvih pravnih problema" te da je sve u redu.

Istaknuo je i kako je Kekin kao predsjednica Odbora od svih ustanova zatražila svu dokumentaciju o poslovanju s Medikolom te da joj je Ministarstvo sve transparentno dostavilo.

"Nema nijedan papir koji mi imamo, a da ga vi nemate. Mi tu ništa ne skrivamo niti bježimo", poručio je.

Ustvrdio je kako su naši pacijenti, prije nego je ugovoren Medikol za PET/CT uslugu, morali odlaziti u Austriju. "Prilikom izrade strateškog plana borbe protiv raka sva stručna društva su nam dale popis opreme koju trebamo nabaviti, u tome nije bio PET/CT, a sve drugo smo nabavili", naveo je i naglasio kako je Vlada zadnjih 10 godina uložila više od 3,2 milijarde eura u zdravstvo.

Naveo je kako KBC Zagreb i Osijek imaju po jedan PET/CT te da će ga nabaviti i za KBC Split, nakon što su iz te bolnice nedavno izrazili potrebu za vlastitim uređajem, a u kojoj, kao i u KBC-u Rijeka, tu uslugu sada pruža Medikol. Nabavit će se još jedan i za KBC Zagreb, dodao je.

Oporba: Važno je raščistiti stvari, HDZ: Ako nešto sumnjate, znate gdje se prijavljuje

Martina Vlašić Iljkić (SDP) poručila je kako važno što prije raščistiti stvari i ne pristati na tihu privatizaciju javnozdravstvenog sustava u kojem će pravo na liječenje imati samo oni koji imaju novaca. U raspravu se uključila i Dalija Orešković, koja nije članica Odbora, ustvrdivši kako je korištenje prostora u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja kazneno djelo.

Ako nešto sumnjate, znate gdje se to prijavljuje, uzvratili su im iz HDZ-a.

"To se ne radi u Saboru. Moramo vjerovati institucijama. Ne vidimo razloga da se osnuje Povjerenstvo za nešto što je u redu. A ako nešto nije u redu, onda mi ionako nismo nadležni", poručio je Željko Glavić (HDZ).

Odbor u konačnici nije prihvatio prijedlog za osnivanjem Povjerenstva glasovima šestero zastupnika vladajuće većine, dok su podršku iskazale Kekin i Vlašić Iljkić.