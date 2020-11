Kazna za nenošenje maske bit će barem 700 kuna, a ako se plati odmah upola jeftinije?

Desetak članova Povjerenstva za izmjene u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom vikenda pisalo je odredbe kojima će se kažnjavati osobe koje se ne pridržavaju epidemioloških mjera, osobito nošenja maski, piše u nedjelju Jutarnji ist.

"Ne. Legitimiranje bilo kojeg građanina može napraviti isključivo službena osoba, odnosno policijski službenik. No, to bi trebale biti iznimne situacije. Možda je najbolje uzeti primjer kontrolora u tramvaju. On naplaćuje kazne, odnosno sankcionira osobu koja nema kartu, a ako ta osoba ne želi sudjelovati, poziva se policija", kaže sugovornik Jutarnjeg lista i dodaje da se sve treba uvrstiti u zakonske okvire.

I Branka Žigante-Mašić, umirovljena sutkinja Visokog prekršajnog suda, smatra da smo bili neodgovorni.