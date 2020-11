Capak: Kazne za nenošenje maski između 100 i 200 eura

Ravnatelj hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak na zdravstvenom kongresu Future Z je potvrdio informaciju da će kazne za prekršitelje mjera biti između 100 i 200 eura.

Ravnatelj HZJZ-a je na kongresu kazao i da projekcija Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) Hrvatskoj predviđa ogroman rast i neizravnavanje krivulje do veljače.

Dotaknuo se i novih mjera koje su danas stupile na snagu.

'Kada smo uveli one mjere prije nešto više od 10 dana, počela nam se krivulja izravnavati, imali smo jedan blagi uspon krivulje i mislili smo da je to vrh. Međutim prošloga tjedna brojka nam je opet počela naglo rasti, što je rezultiralo time da se išlo u dodatne mjere. Projekcije brojki nemamo, ali računamo da će se trend preokrenuti', odgovorio je Capak, komentirajući pitanje do kada misli da će strože epidemiološke mjere biti na snazi.

No napominje da je cijela Hrvatska 'debelo u crvenom', ali da je pozicija Hrvatske što se tiče mortaliteta puno bolja od ostalih zemalja Europske unije.