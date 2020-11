Kazne za nenošenje maski policija će izdavati na licu mjesta

Nošenje maske za lice kao protuepidemijska mjera više neće biti prepušteno savjesti i dobroj volji građana, piše u subotu Jutarnji list, navodeći da se radi na tome da nacrt izmjene zakona bude spreman za sljedeću sjednicu Vlade.

Kako bi se što prije stvorio zakonski okvir, već u petak sastalo se povjerenstvo koje bi do ponedjeljka trebalo napraviti nacrt. Kako doznajemo, radi se na tome da dokument bude spreman za sljedeću sjednicu Vlade, u četvrtak, a nakon toga po hitnom postupku ide na izglasavanje u Sabor.

Što se tiče same visine kazne, od sudionika povjerenstva doznajemo da nije određena, ali trebala bi biti u skladu sa srodnim europskim zemljama.

"U cilju nam je da prikupimo sve relevantne podatke drugih zemalja te na osnovi toga odlučimo. Novčana kazna trebala bi biti u skladu s našim standardom, no, ipak, sigurno neće biti mala jer onda ne bi imalo smisla i ne bi se postigao cilj, a to je prvenstveno smanjenje broja oboljelih, uz jednu od najvažnijih mjera, a to je pravilno nošenje maske", kaže jedan član povjerenstva, donosi Jutarnji list.