Katamaran iz pomorske nesreće stigao u Split

Plovilo je prethodno bilo otegljeno u Milnu, nakon što je sudjelovalo u nesreći koja je potresla javnost, piše Dalmacija Danas.

Nešto prije podne u nedjelju došlo je do sudara katamarana i jedrilice na kojoj su se nalazili češli državljani. Potvrđena je smrt njih troje, dok se za jednim još traga. Od četvero spašenih, troje je sa lakšim ozljedama, a jedna je osoba zadržana u KBC Splitzbog ozljeda kralježnice.