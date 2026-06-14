tragedija na jadranu

Katamaran iz pomorske nesreće stigao u Split

Bi. S.

14.06.2026 u 22:50

Krilo Eclipse
Krilo Eclipse Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Nakon pomorske nesreće u kojoj su tri osobe smrtno stradale nakon sudara katamarana i jedrilice, dok se za jednom osobom i dalje traga, katamaran Krilo Eclipse u večernjim je satima stigao u Split

Plovilo je prethodno bilo otegljeno u Milnu, nakon što je sudjelovalo u nesreći koja je potresla javnost, piše Dalmacija Danas.

Nešto prije podne u nedjelju došlo je do sudara katamarana i jedrilice na kojoj su se nalazili češli državljani. Potvrđena je smrt njih troje, dok se za jednim još traga. Od četvero spašenih, troje je sa lakšim ozljedama, a jedna je osoba zadržana u KBC Splitzbog ozljeda kralježnice.

Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
Krilo Eclipse Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dron je jedrilicu locirao, no izvlačit će se sutra. Detalji nesreće još se istražuju. 

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