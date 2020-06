Karuc: Nema straha za one koji su snimili selfie sa zaraženim tenisačima

Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice u Zadru u Dnevniku Nove TV otkrio je najnovije informacije vezane uz slučajeve zaraze koronavirusom koji su se pojavili nakon teniskog turnira Adria Tour

Istaknuo je kako razumije da se ljudi boje i pitaju što da rade ako su se fotografirali s Ćorićem ili Đokovićem te poručio da nema razloga za strah.

"Sve je to razumljivo. Svi se boje, ali strah nije potreban. Držimo se smjernica Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti prema kojima je znak da je moglo doći do prijenosa bliži kontakt na manje od dva metra kroz 15 ili više minuta", rekao je Karuc i dodao da nema straha za one koji su snimili selfie za zaraženim tenisačima.