Karlovčani konačno doznali što ne valja s vodom: Jedan od uzroka je mangan u vodocrpilištu

Navode da su to vode gubici mreže veći od 60 posto, cijevi od lijevanoga željeza stare 50 godina i mangan u vodi na vodocrpilištu Gaza 1, izvijestili su u ponedjeljak.

Direktor Miroslav Vukovojac izjavio je kako je mangan na vodocrpilištu Gaza 1 u dozvoljenim količinama, no u spoju s klorom i hrđom stvara zamućenja.

Jedno od rješenja je izgradnja vodocrpilišta Mostanje, što je ulaganje od oko pet milijuna eura, pa se razmatra način financiranja, a ti radovi uključuju i vod od 2,8 kilometara.

"Postupak javne nabave trajao bi oko tri mjeseca, izgradnja oko 12, a probni rad dva, koliko i postupak ishođenja uporabne dozvole", rekao je Vukovojac i precizirao da vodocrpilište Gaza 1 pokriva četvrtinu vode u vodoopskrbnom sustavu Karlovca.