Karlovčani konačno doznali što ne valja s vodom: Jedan od uzroka je mangan u vodocrpilištu

M.Č./Hina

19.01.2026 u 16:43

Zamućena voda u Karlovcu.
Zamućena voda u Karlovcu. Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac
Nakon analize duge četiri mjeseca karlovačka tvrtka Vodovod i kanalizacija utvrdila je da su tri glavna uzroka zamućenja vode za piće

Navode da su to vode gubici mreže veći od 60 posto, cijevi od lijevanoga željeza stare 50 godina i mangan u vodi na vodocrpilištu Gaza 1, izvijestili su u ponedjeljak.

Direktor Miroslav Vukovojac izjavio je kako je mangan na vodocrpilištu Gaza 1 u dozvoljenim količinama, no u spoju s klorom i hrđom stvara zamućenja.

Jedno od rješenja je izgradnja vodocrpilišta Mostanje, što je ulaganje od oko pet milijuna eura, pa se razmatra način financiranja, a ti radovi uključuju i vod od 2,8 kilometara.

"Postupak javne nabave trajao bi oko tri mjeseca, izgradnja oko 12, a probni rad dva, koliko i postupak ishođenja uporabne dozvole", rekao je Vukovojac i precizirao da vodocrpilište Gaza 1 pokriva četvrtinu vode u vodoopskrbnom sustavu Karlovca.

Podignut je kredit od četiri milijuna eura radi zahvata na 13 kilometara vodovoda i još jedan od pet milijuna eura koji će se iskoristiti za nastavak takvih ulaganja, barem djelomično jer će dio biti namijenjen provedbi projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa", u sklopu kojega je do sada zamijenjeno 12 kilometara cijevi od lijevanoga željeza i ukupno 56 kilometara mreže.

Tehnički direktor Luka Jelkovac najavio je da će se graditi 30 komora kojima će se utvrditi gdje se stvaraju najveći gubici u mreži, a sanacijom na tim mjestima značajno će se smanjiti strujanja vode u cijevima i podizanje taloga.

Voditelj Poslovne jedinice Karlovac Dejan Tomljenović kaže da su utvrđene žarišne zone, one su upravo tamo gdje se nalaze lijevane željezne cijevi stare više od pola stoljeća.

Najavio je suradnju s austrijskom tvrtkom koja će pomoći u sanaciji takvih vodova, kojih ima još 42 kilometara.

Upitani mijenjaju li sada priču s obzirom na to da su ranije kao uzroke zamućenja isticali infrastrukturne radove i neovlaštena korištenja hidranata, odgovorili su kako ne mijenjaju jer to i dalje pribrajaju u uzroke.

