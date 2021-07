Karin: Bojimo se istog scenarija od prošle godine

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije dr. Željka Karin komentirala je epidemiološku sliku u Hrvatskoj.

Jučerašnja vijest da je Hrvatska postala narančasta na epidemiološkoj karti Europe, zabrinula je ugostitelje i druge turističke djelatnike kojima egzistencija ovisi o sezoni. O stanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji detaljnije je za N1 govorila Željka Karin.

“Brojke rastu, upozoravali smo na to. Ako nemamo dovoljno procijepljenih, brojke rastu i to nam se dogodilo. Otvorili smo se turizmu, no došle su i osobe koje su bile covid pozitivne, a prilikom prelaska granice negativne. Prisutan je delta soj koji je ušao u populaciju. Imamo blizu 10 posto novozaraženih u odnosu na broj testiranih. U bolnici smo imali jako dobre brojke, četiri hospitalizirana, a ovaj tjedan imamo već sedam. Nije to velika brojka, ali je gotovo dvostruko više nego prošli tjedan, imamo i jednu osobu na respiratoru što također nismo imali. Situacija nije zadovoljavajuća. Moramo se zbrojiti i shvatiti da će se ugroziti turistička sezona, bojimo se da se ovog ljeta ne dogodi loš scenarij kao prošlo ljeto. Moramo poduzeti određene aktivnosti da to zaustavimo”, rekla je Karin i dodala: