Cijepljeni, i ogorčeni: Splitski ugostitelji ne grme puno zbog praga od 70 posto za punu potporu, muče ih popratne brige

Uvjetovanje državnih covid-potpora tvrtkama postotkom njihovih cijepljenih radnika, dogovoreno na sastanku Vlade i socijalnih partnera poslodavaca i sindikata u srijedu, teško će značajno podići broj cijepljenih u ukupnoj populaciji - no njihovi korisnici, mahom ugostitelji, prihvatili su izazov. Uz upozorenje da još postoje nejasnoće ili nelogičnosti, ali i ponovljeni apel da se država jednako postavi prema zaposlenicima u javnom sektoru

Od ožujka prošle do kraja svibnja ove godine za potpore očuvanju radnih mjesta izdvojeno je 10,5 milijardi kuna , a mjerama je obuhvaćeno više od 680 tisuća radnika kod više od 120 tisuća obrtnika i poslodavaca. Najnoviji podaci nisu dostupni, no pretpostavlja se da su ove brojke bitno smanjene početkom turističke sezone i koliko-toliko normalnijim funkcioniranjem ugostiteljstva. Ne postoje ni službeni podaci o broju cijepljenih zaposlenika u ugostiteljskom sektoru.

U Splitu, recimo, procjenjuju da se on kreće negdje ispod 50 posto. Udruženje ugostitelja Split i Hrvatska udruga obiteljskog smještaja ovog tjedna organizirali su kolektivno cijepljenje za ugostitelje i male iznajmljivače, a u dvorani na Gripama pojavilo se njih dvjestotinjak. Među njima i Danijel Nikolla , vlasnik dva popularna splitska restorana s četvero svojih djelatnika.

Za mjesec lipanj on jest koristio državne potpore, no samo za jedan od svoja dva restorana i samo u minimalnom iznosu. On je, pojednostavljeno, vezan uz pad prometa u odnosu na 2019. godinu: za pad od minimalno 40 posto potpora stiže u iznosu od dvije tisuće kuna po radniku, a za svakih idućih pet posto ona se diže za 500 kuna. Maksimalna potpora iznosi četiri tisuće kuna za pad od 60 posto.

'Zaista se trudimo postići veću cijepljenost, i to ne samo zbog državnih potpora: moramo učiniti sve kako bismo se vratili normalnom životu', kaže ovaj splitski ugostitelj.

Njegov kolega Stipe Jeličić angažiran je u spomenutom splitskom udruženju ugostitelja, a i sam vodi četiri restorana s ukupno stotinjak zaposlenih. Kaže da je cijepljenost njegovih radnika prešla 50 posto i približava se 60 posto.