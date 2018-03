Kardinal Puljić oštro odgovorio Dodiku: Vaši napadi na biskupa Komaricu su nedopustivi

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić u utorak je posebnom izjavom oštro osudio učestale verbalne napade predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na banjolučkog biskupa Franju Komaricu a pritom je upozorio i na "bolnu šutnju" odnosno na činjenicu da na to kao i općenito na težak položaj Hrvata-katolika u RS ne reagira gotovo nitko od hrvatskih dužnosnika u tijelima vlasti u BiH niti od predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji

"Nemam namjeru ponavljati kakva su i kolika zla učinjena na prostorima pod srpskom vlašću u vrijeme rata jer o tome dovoljno svjedoči podatak da je više od 90 posto katolika prognano i izbjeglo s toga prostora. To se dogodilo čak i s onih područja gdje nije bilo ratnih stradanja poput banjolučke regije, a prava su rijetkost bile crkve i samostani koji nisu srušeni ili devastirani u tom dijelu BiH. U prvim poratnim godinama povratak je na tim prostorima bio gotovo nezamisliv, a vlast je nastavila činiti sve da do istinskog povratka nikad ne dođe. Dovoljno je proći katoličkim selima velikog dijela Bosanske posavine i vidjeti ruševine obiteljskih kuća u kojima su izrasla cijela stabla", istaknuo je kardinal Puljić.

Upozorio je i kako bi Dodik kao osoba na odgovornoj dužnosti morala biti svjesna tih podataka ali i predočiti one koji bi pokazali koliko je uopće od sadašnjega broja katolika u tom entitetu kojemu je on predsjednik, na radnim mjestima u raznim državnim, obrazovnim, kulturnim i drugim institucijama koje se financiraju iz entitetskog proračuna, preko visine sredstava koje je entitetska vlast uložila u obnovu kuća katolika i njihov povratak do toga koliko je legitimno izabranih hrvatskih predstavnika u vlasti u tom entitetu te tako dokaže da tvrdnje biskupa Franje nisu istinite.