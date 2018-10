Kardinal Bozanić o zajedništvu sa Svetim Ocem: Neka lice Crkve zasja novim sjajem

Kardinal Josip Bozanić izrekao je homiliju pred svećenicima Zagrebačke crkvene pokrajine koji u srijedu, na 20. obljetnicu beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca, hodočaste u Stepinčev rodni Krašić. Na današnji dan, 3. listopada 1998. papa Ivan Pavao II. u Mariji Bistrici proglasio je kardinala Stepinca blaženim, a Kaptol od Vatikana očekuje da ga uskoro proglasi i svetim. Homiliju kardinala Bozanića prenosimo u cijelosti.

Čuli smo kako starozavjetni Job progovara prijateljima, opisujući jedini stav koji je njemu samomu uvjerljiv i koji smatra ispravnim pred Bogom. Naime, postoje stvari koje su očite i može ih se odmah razumjeti. Postoje i takve koje zahtijevaju sazrijevanje, koje traže vremenski odmak. A postoji i ono što čovjek nikada ne može do kraja shvatiti. Jedini pristup koji ima smisla jest molitva i vapaj Gospodinu; ostati u razmatranju i u razgovoru s Bogom; otvarati mu se te istodobno ponirati u njega, usvajati i čuvati Božju prisutnost u svom životu.

Hodočastimo danas u Krašić da bismo se spomenuli svih svećenika i drugih ljudi koji su unatoč teškoćama, žrtvama i čak opasnostima po život, dolazili ovamo Nadbiskupu, da bi čuvali i jačali vjerničku povezanost i crkveno zajedništvo. Sve je to i nama danas potrebno, a ovo je mjesto bilo i ostalo duhovno središte za obnovu u našoj svakidašnjici. U hodočašćima s vjernicima, kao i u prigodama kada se nađemo sa skupinom svećenika ili pak pojedinačno dolazimo u Krašić, osjećamo da ovo mjesto zrači i privlači svetošću. Ta svetost desetljećima oblikuje našu svećeničku duhovnost i crkvenost, vraća nas na bitno u našemu pozivu, daje snagu i čuva nadu.

Dok je Stvoritelj za Joba nedostupan i nevidljiv, veličina koja ne podliježe ljudskim očekivanjima, Job zna da Bog ne može biti nepravedan i hirovit, premda toliki događaji ne dopuštaju čovjeku da ih pronikne i nađe im konačno značenje. Ti su događaji u mnogočemu proturječni dovodeći ljude do tjeskobe i očaja, koje samo Bog može rasvijetliti. To je granica na kojoj Job ne odustaje od povezanosti s Bogom, od vjere i pouzdanja u Boga. Job, kada ne razumije zašto se nešto događa, vapi Gospodinu, postavlja pitanja, ne odustaje u tom nastojanju, ali ne upada u očaj.

Draga braćo svećenici, ovo je Stepinčev rodni kraj, tu je on rođen prije 120 godina, tu su se dogodili njegovi prvi susreti s prirodom, s ljudima; tu su njegove prve spoznaje o Bogu i otajstvu života, njegovo traženje, planovi i snovi, prva pitanja o trpljenju bližnjih koja je ponovno pronalazio na svim svojim daljnjim životnim koracima. Pitanja o tome zbog čega i radi čega postoji patnja; zašto Bog ne očituje svoju snagu pred nepravdom; zašto su toliki ljudi poniženi u svome dostojanstvu i radi čega je on prolazio osudu, zatvor i sužanjstvo u svojoj nedužnosti.

Blaženi je Alojzije znao što Jobu nije bilo dano, ali je već vjerom naslućivao. Kardinal Stepinac je znao da je taj ponor i tu razdaljinu, koju čovjek ne može premostiti, Božja ljubav dokinula u utjelovljenju Isusa Krista; u Njegovom križu i uskrsnuću povezala novim Savezom pomirenja i blizine Boga i čovjeka. Kristovo otajstvo daruje nam nove oči za gledanje i življenje stvarnosti, odgaja nas za prepoznavanje Božje providnosti, za davanje hvale Bogu i za donošenje Boga drugima. No, time kušnja ne prestaje, ali nasljedovanje Isusa uvijek traži pouzdanje i predanost.

Prvi, koji bi za Isusom kamo god on pošao, dobiva upozorenje da se ne može osloniti na sigurnost doma, na zaštitu i gostoprimstvo. Isus osjeća da njegov sugovornik nije spreman trajno odlaziti, biti odbačen i ne imati jamstva u prolaznome.

Naš Blaženik, nalazeći se ovdje u skučenosti prostora, pod neprestanim pritiskom zemaljskih moćnika, suočen s neistinom i nepravdom totalitarističkog režima, na korjenit je način živio Isusov zahtjev da njegovi učenici ne budu navezani na materijalnu sigurnost i na osobne odnose, nego da računaju na to da nemaju sigurna utočišta osim Gospodina, da ne budu zarobljeni zemaljskim poveznicama i da ne ostanu zagledani u svoje planove i osjećaje, nego u Božju prisutnost, poslušni Božjoj volji.

Drugi je naprotiv spreman, ali ne odmah. I dobiva odgovor koji izgleda bešćutan, ali ga tim odgovorom Isus odvraća od zamisli da u odnosu na Boga uvijek ima nešto važnije. To je zahtjev pred kojim se nalazi čovjek vjere, počevši od Abrahama. To je zahtjev koji čovjeka stavlja pred dilemu: ljubav prema daru što ga je Bog darovao ili najprije ljubav prema Darivatelju? Nijedna zemaljska stvarnost, ma kako dragocjena, ne može zamijeniti Boga. U tome se sastoji življenje u čistoći srca.

Treći kandidat, koji želi biti Isusov učenik, spaja poteškoće prve dvojice. On sebe stavlja u središte. To više nije kuća, niti ljubav prema ocu, nego on postavlja redoslijed važnosti u odnosu na sebe. Isus donosi sliku vezanu uz proroka Elizeja koji je napustio i plug i oranicu, radi druge sjetve, radi naviještanja Božje riječi. Obazirati se unatrag znak je oklijevanja. Kada je u našoj sredini Isus, ne treba gubiti vrijeme na već izoranu brazdu i neprestano se vraćati u prošlost, na prošlu službu. Tko je navezan na osobe, na stvari, na vlastiti 'ja', i traži sigurnosti koje ne proizlaze iz poslušnosti Bogu, nije pronašao pravu radost Božjega kraljevstva.