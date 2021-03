Karamarko nakon pet godina šutnje otkrio hoće li se uključiti u utrku za gradonačelnika Zagreba

O nepravomoćnoj presudi Upravnog suda koji je poništilo odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog koje je predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko dao ostavku za Direkt oglasio i sam Karamarko. Kaže da se stranka kojoj je bio na čelu u cijeloj priči ponijela kukavički, da ga nitko iz aktualnog vrha nije nazvao te da nakon pet godina u samoizolaciji više ne namjerava šutjeti.

"Mislim da je čitava jedna mašinerija bila pokrenuta u smjeru mog rušenja, dakle rušenja izvjesnog broja politika koje sam ja provodio kroz stranku s kojom sam pobjeđivao četiri godine. Prema tome, trebalo je to očito zaustaviti, trebalo je zaustaviti politiku, ne znam, smanjivanja uvoza, a povećanja proizvodnje, dakle udar na uvoznički lobi. Imali smo čitav niz problema, i ideoloških u konačnici. Rekao bih da je Hrvatska danas produžena Jugoslavija, u manjem obliku. Sve su to bili problemi koji su doveli do toga da sam skupio veliki broj protivnika, pa čak i u stranci koja se u tom trenutku ponijela kukavički. Danas sam dokazao da sam doista štitio interese Hrvatske", kazao je za Direkt Karamarko.

'Ne, ništa službeno, ja održavam određene kontakte s ljudima na jednoj ljudskoj razini, radili smo zajedno, tu razini mislim i dalje održavati. Međutim, mislim da je stranka u tom dijelu sigurno u konfuznom stanju, jer su čak i iz stranke tražili moju ostavku, sjećate se rečenice da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka, na kraju se dokazalo da je taj čovjek bio u pravu.'

'Ja nisam imao zapreku baviti se politikom, namjerno sam u proteklih pet godina bio u, rekao bih skoro pa samoizolaciji. Nisam davao izjave, nisam napadao, nisam kritizirao, nisam bio ogorčen, ništa od svega toga. Očekivao sam ovu istinu i ona je napokon isplivala na površinu, a što će biti dalje, to ćemo vidjeti. To dragi Bog zna', odgovorio je na upit hoće li se uključiti na unutarstranačke izbore.

Hoće li sada početi govoriti: 'Da, u svakom slučaju. Ove stvari sada treba razjasniti, trebat će Most objasniti svoju ulogu u čitavoj toj priči. Most je bio naš koalicijski partner koji je digao ruku da se u Saboru raspravlja o mom opozivu. Prema tome, Most je rušio tada Vladu, a ne ja, kako se to voli reći u medijima. Naravno da će biti potrebno govoriti o tome imaju li neki ljudi savjest i odgovornost za te gubitke koje su prouzročili Hrvatskoj. U strankama imate te hranidbene lance kojih se čvrsto drže i šute, to je jedno oportunističko držanje. Da smo se tako držali u Domovinskom ratu, ne bi nikada dobili državu', rekao je.

Konačno, upitan ide li na lokalne izbore u Zagrebu, poručio je: 'To ćemo vidjeti, vrijeme će pokazati. Ovo što se sada pričalo o mogućnosti kandidature za gradonačelnika Zagreba, to ne dolazi u obzir. Još uvijek sam u tom svom malom svijetu šutnje, i tu ću biti još izvjesno vrijeme. Možda ne predugo, vidjet ćemo.'