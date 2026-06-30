Kaos u Južnoafričkoj Republici zbog prosvjeda protiv imigranata: 'I oni imaju pravo na zaštitu'

Prosvjedi se održavaju na dan koji su organizatori neslužbeno odredili kao krajnji rok da svi stranci bez valjanih dokumenata napuste zemlju. Mnogi su već otišli kako bi izbjegli nasilje i zastrašivanje.

Sve trgovine u blizini mjesta okupljanja prosvjednika zatvorene su, a policijska nazočnost na glavnim gradskim ulicama pojačana. Policija je priopćila da je u Sowetu, najvećem gradskom naselju Johannesburga, uhićeno pet osoba zbog sumnje da su opljačkale trgovinu u vlasništvu stranaca. Još pet osoba uhićeno je zbog sumnje da su provalile u malu trgovinu u Hammarsdaleu u pokrajini KwaZulu-Natal.

Južnoafrička policija priopćila je da je dosad repatrirano oko 25.000 osoba, većinom iz drugih afričkih država. Jedan migrant iz Malavija bez reguliranog boravišnog statusa rekao je za BBC da je „sretan što se vraća kući”, ali i „slomljena srca” jer iza sebe ostavlja četvero male djece. Johannesburg, gdje je planiran jedan od prosvjeda, neuobičajeno je tih.

Mnoge tvrtke u središtu Durbana, najvećega grada te pokrajine, ostale su zatvorene.

Pravo na prosvjed ne dopušta zastrašivanje i nasilje

Ramaphosa je više puta pozvao prosvjednike da se ponašaju mirno i odgovorno, istodobno priznajući potrebu za reformom imigracijske politike. „Neki strani državljani koji žive u Južnoafričkoj Republici ovdje borave zakonito”, podsjetio je građane u svojem tjednom biltenu.

„Oni rade, studiraju, podižu obitelji, ulažu u naše gospodarstvo i pozitivno pridonose našem društvu. I oni imaju pravo na zaštitu koju jamče naši zakoni i Ustav", napisao je.

"Pravo na prosvjed i slobodu izražavanja nikome ne dopušta da prijeti ili zastrašuje druge niti da sudjeluje u vandalizmu ili nasilju”, istaknuo je Ramaphosa.

Prema službenim podacima, u Južnoafričkoj Republici živi više od tri milijuna stranih državljana s urednim dokumentima. Uoči isteka roka tisuće migranata tjednima čekaju obradu u privremenim prihvatnim kampovima zbog straha za vlastitu sigurnost. Ksenofobija je dugogodišnji problem u Južnoafričkoj Republici i povremeno je dovodila do nasilja.

Prema evidenciji organizacije African Centre for Migration and Society (ACMS), ove su godine u ksenofobnim napadima poginule dvije osobe. U valu nereda usmjerenih protiv stranaca 2008. godine poginulo je više od 60 ljudi.