Kaos na europskom nebu ne prestaje: Nova prijetnja bombom na letu Ryanaira

Val dojava o bombama koji je u četvrtak izazvao velike poremećaje u europskom zračnom prometu nastavio se i u petak. Najnovija sigurnosna uzbuna zabilježena je na letu Ryanaira iz Rima za Lisabon, nakon što je portugalska policija zaprimila upozorenje o mogućoj eksplozivnoj napravi u zrakoplovu
Novi slučaj prijetnje bombom zabilježen je u petak ujutro na letu Ryanaira koji je iz Rima stigao u portugalsku prijestolnicu Lisabon, izvještava Euronews.
Prema pisanju CNN-a Portugal, portugalska Policija javne sigurnosti (PSP) zaprimila je telefonski poziv osobe predstavljene kao službenik tijela za provedbu zakona, koja je upozorila na moguću eksplozivnu napravu u zrakoplovu. Identitet pozivatelja navodno je provjerila portugalska pravosudna policija (PJ).
Zrakoplov je sletio u lisabonsku zračnu luku Humberto Delgado nešto prije osam sati ujutro po lokalnom vremenu. Nadležne službe istražuju prijetnju, no zasad nema potvrde da je u zrakoplovu pronađen eksploziv.
Dan ranije pogođeno najmanje 25 letova
Najnovija uzbuna dolazi nakon što je u četvrtak Europu zahvatio niz dojava o bombama, zbog kojih su pojedini zrakoplovi morali promijeniti rutu, a u nekim slučajevima angažirani su i vojni avioni. Prema najnovijim podacima koje prenosi Euronews, sigurnosnim prijetnjama bilo je pogođeno najmanje 25 letova diljem Europe.
Jedan od ozbiljnijih incidenata zabilježen je na letu Aer Lingusa iz Dublina prema Rimu. Zrakoplov je zbog dojave o bombi preusmjeren u francusku vojnu bazu Évreux, gdje je sigurno sletio uz pratnju vojnih aviona.
Dojave su zabilježene i na letovima prema Pragu, Sofiji, Beču i drugim europskim odredištima. Dosadašnje provjere pokazale su da su prijetnje od četvrtka bile lažne.
Jesu li incidenti povezani?
Zbog velikog broja dojava koje su gotovo istodobno pogodile europske zračne luke, otvorilo se pitanje jesu li prijetnje dio koordinirane akcije. Dužnosnici Europske unije upozoravaju da je još prerano zaključiti postoji li povezanost među incidentima.
U međuvremenu, portugalske vlasti nastavljaju provjeravati najnoviju dojavu. Euronews navodi da lisabonska zračna luka nije željela komentirati slučaj, nego je novinare uputila na policiju PSP, koja u trenutku objave nije službeno potvrdila prijavljeni incident.