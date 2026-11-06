Kaos na europskom nebu ne prestaje: Nova prijetnja bombom na letu Ryanaira

Novi slučaj prijetnje bombom zabilježen je u petak ujutro na letu Ryanaira koji je iz Rima stigao u portugalsku prijestolnicu Lisabon, izvještava Euronews.

Prema pisanju CNN-a Portugal, portugalska Policija javne sigurnosti (PSP) zaprimila je telefonski poziv osobe predstavljene kao službenik tijela za provedbu zakona, koja je upozorila na moguću eksplozivnu napravu u zrakoplovu. Identitet pozivatelja navodno je provjerila portugalska pravosudna policija (PJ).

Zrakoplov je sletio u lisabonsku zračnu luku Humberto Delgado nešto prije osam sati ujutro po lokalnom vremenu. Nadležne službe istražuju prijetnju, no zasad nema potvrde da je u zrakoplovu pronađen eksploziv.