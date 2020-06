Kandidatura Veljka Kajtazija 'probija led'

Iako je prošlo punih pet dana od kada se Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) mogu podnositi kandidature za parlamentarne izbore, do ponedjeljka u podne nije podnesena ni jedna, a najavljene su samo dvije, prva, Veljka Kajtazija, za utorak

O protukandidatima, tvrdi, ne razmišlja, ne odgovara izravno na pitanje vjeruje li da će upravo on ponovno zastupati 12 manjina.

Savez, koji me je predložio, očekuje da ću dobiti minimalno 80 posto glasova birača, kaže Kajtazi i ističe kako su ga romska zajednica i Savez prepoznali kao 'jedinog i najboljeg kandidata za rješavanje pitanja romske zajednice'.

U ovih devet godina jako je puno učinjeno, možda ne dovoljno, ali sigurno najviše što se moglo učiniti i po pitanju obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja Roma, naglašava, te ističe kako o protukandidatima ne razmišlja i ne priča.

'Sunarodnjacima ništa ne obećavam osim teškog rada kakav je bio i proteklih devet godina', izjavio je Kajtazi, navodeći da je u osvajanju prvog mandata imao 24 protukandidata, u osvajanju drugog 16 do 18, a trećeg njih osam.

DP Miroslava Škore dolazi u nedjelju

Izborne liste i kandidature moraju DIP-u prispjeti najkasnije do ponoći, 16. lipnja. Svoju kandidaturu DIP-u za nedjelju 14. lipnja najavio je Miroslav Škoro.

Kada će svoje kandidature donijeti HDZ i Restart koalicija, kao i ostali koji će sudjelovati na parlamentarnih izbora za sada se ne zna.

Kako bi bile pravovaljane, za listu grupe birača, treba skupiti 500 potpisa, za kandidata nacionalnih manjina 100. Stranke ne moraju prikupljati potpise za svoje liste.

Kako bi što brže i točnije ispunili obrasce, DIP je pozvao političke stranke, koalicije i neovisne liste da koriste program off-line kandidature koji bez naknade, mogu preuzeti sa stranice www. izbori. hr.

DIP će ovaj tjedan, od 8. do 12. lipnja, kandidature zaprimati od 9 do 15 sati, a od 13. do 15. lipnja od 9 do 20 sati. Posljednjeg dana za predaju, 16. lipnja, zaprimat će ih od 9 sati do ponoći.

Zbog sprječavanja zaraze koronavirusom podnositelji se trebaju držati propisanih mjera, od dezinfekcije do socijalnog razmaka i broja ljudi koji mogu biti u isto vrijeme na istom mjestu, a sada je to njih 10.

Iz DIP-a su jasno komunicirali da se predaja listi obvezno mora najaviti, a u prostoriji gdje će se predavati moći će biti samo osobe koje ih predaju.

Parlamentarni izbori održat će se u nedjelju, 5. srpnja. Hrvatski birači u Sabor biraju 151 zastupnika, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri će birati 'dijaspora', odnosno hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu, a osam pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici.

Tri zastupnika biraju pripadnici srpske manjine, po jednog mađarske i talijanske, jednog zajedničkog češke i slovačke, a po jednog pet (albanske, bošnjačke, crnogorske, slovenske i makedonske), odnosno 12 manjina. Kandidate za zastupnike manjina mogu predložiti političke stranke, manjinske udruge i birači.