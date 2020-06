Unija Kvarnera u koaliciji sa strankama Pametno, Fokus i Nezavisnom listom Zagreb

Politička stranka Unija Kvarnera u ponedjeljak je u Rijeci potpisala koalicijski sporazum sa strankama Pametno, Fokus i Nezavisnom listom Zagreb za izlazak na predstojeće parlamentarne izbore

Želimo uređeno, transparentno upravljanje i odgovorno trošenje javnog novca te obrazovane građane koji razmišljaju i tako biraju vlast, dodala je Puljak.

Predsjednik Unije Kvarnera Marko Boras Mandić rekao je da je zadovoljan suradnjom s ljudima koji nisu ovisni o politici i imaju iza sebe rezultate u gospodarskom i društvenom angažmanu. "Idemo na izbore jer vjerujemo da se može napraviti bolje društvo i bolja Hrvatska", dodao je.

Na potpisivanju sporazuma bili su i predsjednik stranke Fokus Davor Nađi, predsjednica Nezavisne liste Zagreb Marijana Sumpor i nezavisni kandidat Davor Huić.

Opasne političke nostalgije

Upitan da komentira postavljanje spomenika u Mađarskoj s natpisom "Rijeka - mađarsko more", Boras Mandić je rekao da svatko može imati nostalgiju, ali da postaje opasno kada se to odnosi na političke nostalgije. Jedna članica EU ne bi trebala tako postupati prema drugoj članici a EU bi trebao imati mehanizme da to spriječi, naglasio je.

Postupak mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je u povodu 100. obljetnice mirovnog sporazuma iz Trianona otkrio ploču s povijesnim prikazom dijelova susjednih zemalja koji su prije raspada Austro Ugarske bili u sastavu Mađarske, uključujući Rijeku, izazvao je u nedjelju niz reakcije.

Ministar prometa i mora RH Oleg Butković napisao je u nedjelju na Facebooku da hrvatska Vlada nije i neće nasjedati na jeftine provokacije. 'Stavovi mogu biti različiti, ali povijest je povijest. Ne odobravam i osuđujem provokacije koje se tiču temeljnih načela državnosti poput teritorijalnog ustroja', rekao je Butković. 'Rijeka kao i cijelo područje hrvatskog Primorja, s obzirom na bogatu povijest zaslužuje isključivo poštovanje i dijalog s ciljem napretka, a ne nacionalističko veličanje i simbolične provokacije', naglasio je.