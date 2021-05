Kandidati za gradonačelnika Rijeke debatirali o problemima grada: Već na početku zaiskrilo između Filipovića i Štimca, spominjala se i Željka Markić

Još tri dana preostala su do izbora. A nakon 21 godine i 6 mandata Vojka Obersnela na čelu Rijeke, zanimljiva se izborna utrka vodi za njegova nasljednika. HRT je večeras u Dnevniku objavio anketu prema kojoj 5 posto potpore birača prelazi pet kandidata za gradonačelnika Rijeke. I svi su se oni sučelili u Otvorenom

Štimac je replicirao Filipoviću: G. Ivaniš spominje dug, ovo je treća emisija, svaki puta drugačija izjava, kada smo bili u Otvorenom prije mjesec dana dug je bio 150, prije 7 dana je bio 75, dosta su mi čudne te promjene. Međutim analitika je pokazala da je dug znatno veći i da iznosi 750 milijuna kuna pa bih volio objašnjenje za to.

Filipović : Prije svega treba naglasi da je imovina grada Rijeke jedna od najvećih u Hrvatskoj i iznosi oko 7 milijardi kuna i to je benefit koji smo uspjeli sačuvati u ovih 30 godina upravljanja gradom. Dug postoji, dospjele obveze su oko 75 ,milijuna kuna a ukupno kreditno zaduženje grada Rijeke koje planiramo otplatiti do 2036. iznosi negdje oko 450 ,milijuna kuna. Kada uzmemo ta dva iznosa u obzir, 7 milijardi imovine i dug od 450 milijuna kuna mislim da je to za jedinicu lokalne samouprave dobar omjer.

U emisiji Otvoreno su gostovali: Marko Filipović - SDP, IDS, HSU, HSS, Nikola Ivaniš - PGS, Laburisti, Marin Miletić - Most, Josip Ostrogović - HDZ i Davor Štimac - kandidat grupe birača.

Štimac je replicirao Filipoviću: U roku od posljednjih mjesec dana dug je po vama pao za 75 milijuna kuna. Ne razumijem kako je to moguće, posebno kada objektivna analitika pokazuj eda je dug sasvim drugačiji, da konsolidirani dug iznosi 750 milijuna kuna a nekonsolidirani preko milijardu. Pitam gdje su ti novci?

Filipović je replicirao Štimcu: Kad g. Štimac pita gdje su novci, novci su tamo gdje trebaju biti. On bi mogao objasniti kako je dug KBC-a nakon što ga je on preuzeo sa 150 smanjen na 300 milijuna kuna kada je on otišao. To će morati objasniti sadašnjem ravnatelju koji je vrlo jasno iznio podatke o dugu KBC-a i svemu onom što je g. Štimac radio u KBC-u.

Štimac je replicirao Filipoviću: Gospodin je pobrkao podatke. Dug je povećan od kada ja više nisam ravnatelj KBC-a. Inače, KBC Rijeka je u moje vrijeme poslovao pozitivno, naše obveze prema veledrogerijama bile su najkraće, investirali smo 500 milijuna kuna u odjele, počeli gradnju nove bolnice...

Filipović je replicirao Štimcu: Hrvatska javnost jako dobro zna da je g. Štimac doveo firmu iz Zagreba koja surađuje s gospođom Markić, gostuje kod Bujanca zajedno s Hasanbegovićem i nama Riječanima tumači koliki je dug grada. To je istina koju treba znati i svjetonazor s kojim se g. Štimac poistovjetio u ovoj kampanji.

Štimac je replicirao Filipoviću: Mi ovdje govorimo o novcima, gdje su novci. Molio bih g. Filipovića da ne zamjenjuje teze. Udruga Građani prije svega nezavisnim je stručnjacima dala da analiziraju dug. Ja bih molio da kažete građanima gdje je 750 milijuna kuna.

Ivaniš: Meni su u ovom trenutku u kampanji kao i u naredne 4 godine u središtu građani Rijeka i želja da se njima u kampanji govori istina kao što ih i u naredne 4 godine treba voditi u bolju i kvalitetniju Rijeku. Gradske financije Rijeke nisu zabrinjavajuće, građani Rijeke ne moraju biti zabrinuti da će u narednom periodu biti zakinuti u bilo čemu. I ove će se godine izdvojiti 14 milijuna kuna za najbolji socijalni program u državi - program grada Rijeke.

Miletić: Prvo bih rekao da je danas završen ramazanski post i svim svojim prijateljima islamske vjeroispovijesti želim obilje božjeg blagoslova, svako dobro povodom Ramazanskog Bajrama. Što se tiče proračuna, rekao sam, moramo ući unutra duboko s revizijom i vidjeti kakvi će sve kosturi poispadati iz ormara i tek onda ćemo moći donijeti pravi proračun i plan što dalje ćemo napraviti u našoj voljenoj Rijeci.

Ostrogović: Pa cijeli taj proračun i cijeli dug Rijeke treba podijeliti na određene faze - prvo taj akumulirani minus koji iznosi preko 185 milijuna kuna, bio je prošle i pretprošle godine 265, malo se sada smanjio, možda samo malo drugačijom vrstom knjiženja. Što se tiče kreditnih zaduženja grada Rijeke oni su preko 450 milijuna kuna i grad Rijeka godišnje plaća 10 milijuna kuna samo na kamate. Tu ne smijemo zaboraviti niti na komunalna društva kojima je grad Rijeka vlasnik i gdje su zaduženja preko 535 milijuna kuna i kad se sve to zbroji ukupan dug grda je preko milijardu kuna.

Ivaniš je replicirao: Suštinski bi trebali pokazati da poznajemo i da znamo što je proračun grada, da znamo što je deficit proračuna, da znamo što su krediti, da li su krediti dug ili je kreditna rata dug, da li komunalna društva koja su trgovačka društva se mogu podvoditi pod proračun grada. Ne, ne mogu i zato sam rekao - svi krediti grada ali i komunalnih društava uredno se vraćaju i ne predstavljaju problem.

Štimac: Ja samo mogu ponoviti da je situacija s gradskim financijama upravo onakva kako smo konstatirali a to je da je nekonsolidirani dug preko milijardu kuna, da imamo dugove od 750 milijuna kuna, da su to ogromni novci i da je grad Rijeka najzaduženiji nakon Zagreba. To je zabrinjavajuće posebno kada uzemno u obzir veličinu samog proračuna i sve kredite koji postoje.

Miletić je replicirao: Ne kasne novci samo poduzetnicima, nego su i brojnim sportskim klubovima. I brojne udruge čekaju mjesecima novce za projekte koji su već odobreni, da im se isplati, da im se pomogne ono što im je obećano. Dakle, bude isplaćeno ali kasni.

Ivaniš je replicirao Štimcu: G. Štimac iznosi neistine. Ako je g, Grubišić napravio analizu financija grada za koji je sazvana tribina, nakon toga je to objavljeno. Nakon što je demantirano to je povučeno, lista g. Štimca je tu analizu povukla s interneta i građanima to nije dostupno, što znači ako netko laže, ne laže netko drugi.

Štimac je odgovorio: G. Ivaniš ne znate pretraživati, sve je dostupno na internetu, pogledajte dokument,, sve je javno, 110 strana koje vrlo jasno pokazuju stanje gradskih financija i ne vidim više potrebu da o tome raspravljamo.

Ivaniš: Vrlo jednostavno, g. Grubišić koji je veliki financijski stručnjak i libertarijanac nudi Rijeci nešto što je nudio i prije. Dok sam ja skupljao potpise za spas 3. maja on je tvrdio da se 3. maj treba zatvoriti. On je gospodin koji planira obogatiti hrvatsko gospodarstvo i svoj business uvođenjem radnika s Filipina, dakle nudi jedan koncept koji je za rijeku neprihvatljiv.

2. Je li Gradska uprava preglomazna, ima li prostora za smanjenje broja ljudi?

Ivaniš: Gradska uprava je preglomazne sve općinske id državne uprave u RH. Tijekom godina raznim putevima tu se zapošljavalo i više ljudi nego što je potrebno da se posao obavlja. Moraju se smanjivati uprave pa i grada Rijeke. Moj je prijedlog, a mislim da o tome imamo konsenzus, prirodni odljev ljudi u mirovinu. Oni koji ostaju moraju posao raditi isto pa i bolje. Tako ćemo smanjiti izdvajanja za bruto dohotke i tako ćemo u teškim vremenima štedjeti ali na upravi a ne na građanima.

Miletić: Gradska uprava ima 524 zaposlena čovjeka i slažem se s kolegom Ivanišem koji je dobro primijetio što treba napraviti. Ja bih rekao da će promjena biti tamo gdje je politika zapošljavala preko veze, nepotizma, klijentelizma zapošljavala svoje ljude. A riječka gradska uprava je jedna od boljih gradskih uprava koja radi jako dobro svoj posao, ali definitivno kada postanem gradonačelnik Rijek ja ću se obračunati s klijentelizmom i korupcijom tako da možemo reći da svi oni pošteni i vrijedni radnici, a njih je većina, mogu mirno spavati.

Ostrogović: Gradska uprava je preglomazna, ima 524 uposlenika, ali na sve to treba ubrojati ljude u komunalnim društvima kojih je preko 1800 i one u nekim drugim ustanovama kojim je vlasnik grad. Ka se sve to zbroji pod gradom imamo zaposleno 2813 ljudi. Gradska. Gradska uprava je preglomazna, ja se slažem da tamo ima ljudi koje treba i nagraditi, a kako bude išlo vrijeme i prirodni odljev tako će se taj broj ljudi u upravi i smanjivati.

Štimac: Čuli ste dimenzije gradske uprave i ja kao rješenje vidim da se prirodnim odljevom će se te brojke smanjiti. To će dovesti i d smanjenja troškova, naši su izračuni da se godišnje samo prirodnim odljevom ljudi može uštedjeti 12 milijuna kuna. To znači da mi u četiri godine tako možemo značajno smanjiti troškove i olakšati budžet.

Miletić je replicirao: 16 godina sam surađivao s gradskom upravom kroz razne projekte i tamo ima sjajnih ljudi. Te ljude treba nagraditi. Nedopustivo je da tamo imate ljude koji dobro rade svoj posao, a oni koje ne rade imaj jednaku plaću kao oni. Napravit ću jednu atmosferu gdje će se rad vrednovati i stvorit ću jednu radosnu atmosferu.

Ostrogović je replicirao: Čude me neke izjave g. Ivaniša kao da prvi puta dolazi na mjesto u gradskoj upravi. Moramo znati da je on bio aktualni dogradonačelnik, zajedno s g. Filipoviće. U proteklih 20 godina iz rijeke je iselilo preko 20 % ljudi ali to nije spriječilo gradsku upravu da naraste za 50%.

