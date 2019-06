Kandidat za nasljednika May priznao da je uzimao kokain

Kandidat za nasljednika Therese May u Downing Streetu, ministar za okoliš Michael Gove priznao je da je uzimao kokain i ispričao se, u razgovoru za Daily Mail objavljen u subotu. "Uzimao sam drogu više puta prije više od dvadeset godina", priznao je za tabloid 51-godišnji ministar koji zagovara izlazak zemlje iz Europske unije.

Gove nije jedini kandidat za nasljednika Therese May koji je priznao da je konzumirao drogu. Ministar za međunarodni razvoj Rory Stewart je rekao u razgovoru za SkyNews objavljen prošlog tjedna da je na svadbi u Iranu prije petnaest godina uzeo opijum i ispričao se za tu "glupu pogrešku".

Ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt i bivši ministar za brexit Dominic Raab priznali su da su konzumirali marihuanu.

Bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, gorljivi pristaša brexita i veliki favorit među kandidatima za Downing Street natuknuo je 2008. da je konzumirao kokain ali je poslije to demantirao.

Utrka za nasljednika Therese May koja je u petak podnijela ostavku, službeno počinje u ponedjeljak predajom kandidatura. Novi čelnik konzervativne stranke treba preuzeti dužnost do kraja srpnja, dokad May ostaje na dužnosti.