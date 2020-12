Kamera uhvatila Tomislava Debeljaka kako dijeli novčanice od tisuću kuna pomoći stanovnicima Banovine

Hrvatskog poduzetnika Tomislava Debeljaka kamera je snimila u potresom pogođenom području kako tamošnjim ljudima dijeli pomoć. Podijelio je nekoliko tisuća kuna... Kada su ga pomalo šokirani ljudi pitali tko im to daje, on im je samo rekao: 'To je od svih Hrvata'.

Na pitanje RTL-ove reporterke Silvane Menđušić zašto ne želi o tome govoriti samo je skromno rekao: 'Ma nema veze'. I otišao... Cijelu snimku pogledajte ovdje.