Kalinić se otvorio: U mom uredu su mnogi bili zaposleni preko veze, ali se uglavnom gledalo da bude zaposlen netko tko zna nešto raditi

Nekadašnji Bandićev suradnik i nekadašnji pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba Pavle Kalinić prokomentirao je aferu Agram i zapošljavanje preko veze

Jedan od najbližih Bandićevih suradnika Pavle Kalinić gostovao je u RTL-ovom Direktu gdje prokomentirao presudu. 'U mom uredu su mnogi bili zaposleni preko veze, ali se uglavnom u svakom slučaju gledalo da bude zaposlen netko tko zna nešto raditi', kazao je Kalinić za RTL.

Sud je potvrdio da se u Zagrebu zapošljavalo preko veze, a Kalinić je kazao da otkako postoji Hrvatske da su svi zaposleni preko veze. "Imali ste promjene ministarstva, ne ide se u to je li netko kompetentan za posao nego trebamo nekog iz Slavonije. Radi se o lobiranju da ne bi došlo do pobune ovakve ili onakve, da ne bi došlo razmimoilaženja i to se tako slaže. Pogledajte kako su se radila ministarstva, sve je bilo preko štele. Sad je još gore. Godinama ponavljam da je Hrvatska kapilarno korumpirana. Kada imate natječaj za posao, kad netko prođe, ovi koji su izgubili nisu ljuti zbog toga što je ta osoba prošla, nego zato što njihova veza nije bila dovoljno jaka da bi to mogla posložiti na način kako im odgovara', rekao je Kalinić.

"Jedina promjena između Jugoslavije u zapošljavanju i Hrvatske je bilo što je tad bio glavni SK, a sad kad dođe druga stranka na vlat, zove li se HDZ, SDP ili XY, ali uvijek je preko veze", kazao je.

"U mom uredu su mnogi bili zaposleni preko veze, ali se uglavnom u svakom slučaju gledalo da bude zaposlen netko tko zna nešto raditi. Kad je bio potres ili pandemija, ured je imao odgovore na to jer je bio pripremljen i radilo se, a ljude koji su bili nesposobni guralo ih se u stranu, jer kad se nešto dogodi izlaze ljudi koji nešto znaju.', rekao je Kalinić za RTL.