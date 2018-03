Kakve su to moći sv. Antuna pristigle u Dubrovnik i zašto vjernici hodočaste dijelovima tijela svetaca

Tisuće katoličkih vjernika ovih dana hodočastit će u dubrovačku crkvu svetog Mihajla, u kojoj će do srijede biti izložene moći možda najomiljenijeg sveca – sv. Antuna. Izložene relikvije stigle su iz Padove, no dio tijela ovoga sveca dubrovačka će župa dobiti u trajno vlasništvo. Župnik don Robert Ćibarić za tportal je objasnio kako je baš njegova župa dobila ovu čast te zašto vjernici časte dijelove tijela svetaca

Iako je umro mlad, u 36. godini života, i to u 13. stoljeću, njegova djela i čuda koja mu se pripisuju proslavila su ga nakon smrti. Talijanski grad Padovu , u kojoj je sv. Antun umro, posjećuju milijuni hodočasnika kako bi vidjeli njegove relikvije, među kojima je najpoznatiji svečev jezik koji je nakon svih stoljeća gotovo netaknut. Mnogi to tumače činjenicom da je sveti Antun bio poznat zbog iznimnog dara propovijedanja i navIještanja Evanđelja, stoga je njegov govorni aparat bio njegovo najsnažnije oruđe.

Ove moći bit će izložene u crkvi svetog Mihajla četiri dana, do srijede, no don Ćibarić pohvalio se tportalu kako je župa dobila u trajno vlasništvo dio svečeve kosti ramena . Te moći bit će smještene u srebrni moćnik s motivima Padove i Dubrovnika akademskog umjetnika Hrvoja Ljubića iz Zagreba, a moćnik će blagosloviti dubrovački biskup, mons. Mate Uzinić na misi u utorak 20. ožujka.

Pitamo ga kako je baš ova dubrovačka župa dobila tu čast s obzirom na to da se svetog Antuna slavi diljem svijeta.

Ćibarić naglašava kako je riječ o važnoj relikviji, tj. moćima prvog stupnja . Naime, dijelovi tijela svetaca ubrajaju se u tu kategoriju, dok moći mogu biti i dijelovi odjeće ili predmeta vezanog uz sveca, no one spadaju u drugu kategoriju.

Na pitanje što su moći zapravo, kaže kako je riječ o 'fragmentarno vidljivoj prisutnosti svetog Antuna'.

A hoće li, dotaknu li dio tijela ili haljine sveca, vjernici biti ozdravljeni ili će im se ispuniti kakva druga želja? Odgovor je negativan. Relikvije nemaju magijske i iscjeliteljske moći same po sebi i vjernici ih ne bi trebali tako doživljavati. Relikvije služe ne kako bi one same bile u centru pozornosti vjernika, već da ih potaknu na usrdnu molitvu svecima za zagovor kod Boga.