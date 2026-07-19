Kako se Ukrajinci prilagođavaju životu pod stalnom prijetnjom: 'Stalno držimo glavu gore'

Ukrajinski grad Nikopolj nalazi se na prvoj crti ruske invazije i gotovo da nema dana kad ga ruske snage ne napadaju
Taj grad koji je prije rata imao oko 100 tisuća stanovnika, danas broji upola manje. Oni koji su ostali, naučili su živjeti sa svakodnevnom prijetnjom.
U reportaži koju je objavio CNN, stanovnici Nikopolja pokazali su kako ljudska inventivnost može spasiti živote i u ratnim uvjetima.
Kako ističe Oleksandr Varjtsev, donekle su navikli na opasnost, iako osjećaj straha nikad ne nestaje. Najveća im prijetnja prijeti od ruskih FPV (pogled iz prvog lica) dronova, koji napadaju civile, a ne vojnu imovinu. Prije se iznad Nikopolja moglo vidjeti dva-tri drona dnevno. Sad ih je toliko svakog sata, bila noć ili dan.
Varjtsev objašnjava kako su se stanovici morali prilagoditi novom načinu života ne bi li izbjegli da postanu žrtve 'ruskog ljudskog safarija'. Tako se više ne zadržavaju na otvorenim prostorima, škole i vrtići su zatvoreni, a gradske usluge često su obustavljene.
'Ljudi se boje hodati ulicom, ali prilagođavaju se novoj stvarnosti. Stalno držimo glavu gore, više ne gledamo dolje u noge', pojašnjava Varjtsev.
Jedno, nisko tehnološko rješenje u borbi protiv dronova su ribarske mreže. Nikopolj je sve više prekriven ribarskim mrežama, na cestama i pločnicima, koje mogu zarobiti FPV dronove.
Osim toga, građane se putem gradske aplikacije za upozorenje upozorava o nadolazećim dronovima, a neke tvrtke i djelatnici hitnih službi opremljeni su uređajima za detekciju dronova. Iako ti ručni uređaji za detekciju prate analogne radio frekvencije, pa ne mogu identificirati dronove koji koriste digitalne signale, ipak mogu spasiti živote.
Kateryna Bondar, viša suradnice u washingtonskom think tanku Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) naglašava kako svaki civil može postati meta, jer Rusi koriste tu regiju za obuku pilota dronova ili za stvaranje psihološkog strah kad love ljude dronovima.
Oni kojima su takvi uređaji preskupi, okreću se aplikaciji Zello, koja obavještava lokalno stanovništvo o ruskim dronovima u blizini. Često ih koriste vozači autobusa, koji zaustavljaju vozila i puštaju putnike, ako dobiju obavijest da su dronovi u blizini. U dijelovima grada u kojima nema internetske veze, vozači autobusa jedni-drugima prenose informacije pomoću voki-tokija.
U sustav obavještavanje čak se uključila i lokalna radio postaja, RadioNikopol, koja je u svoju aplikaciju dodala funkciju prijave viđenja drona. Voditelj prekida program kad god treba podijeliti informaciju.
I građani koji putuju vlakom diljem Ukrajine, znaju što ih može očekivati na putu. Ako se u blizini otkriju dronovi, vlak se zaustavlja i evakuira, a putnicima se savjetuje da se raziđu u različitim smjerovima kako bi se smanjila vjerojatnost masovnih žrtava.
Strojovođa Igor Začepilov, za CNN je rekao kako se protokoli stalno prilagođavaju. Putnici su često prisiljeni bježati na otvorena polja, što se smatra sigurnijim od boravka u vlakovima koji su često meta napada. No, to znači da ponekad satima stoje u polju bez ikakve zaštite.
I dok se Ukrajinci privikavaju na život s dronovima, stručnjaci ističu kako bi ove prilagodbe i lekcije iz gradova kao što je Nikopolj, mogle utjecati na budućnost obrane na Zapadu.