Kako se Ukrajinci prilagođavaju životu pod stalnom prijetnjom: 'Stalno držimo glavu gore'

Ukrajinski grad Nikopolj nalazi se na prvoj crti ruske invazije i gotovo da nema dana kad ga ruske snage ne napadaju

Taj grad koji je prije rata imao oko 100 tisuća stanovnika, danas broji upola manje. Oni koji su ostali, naučili su živjeti sa svakodnevnom prijetnjom. U reportaži koju je objavio CNN, stanovnici Nikopolja pokazali su kako ljudska inventivnost može spasiti živote i u ratnim uvjetima. Kako ističe Oleksandr Varjtsev, donekle su navikli na opasnost, iako osjećaj straha nikad ne nestaje. Najveća im prijetnja prijeti od ruskih FPV (pogled iz prvog lica) dronova, koji napadaju civile, a ne vojnu imovinu. Prije se iznad Nikopolja moglo vidjeti dva-tri drona dnevno. Sad ih je toliko svakog sata, bila noć ili dan.

Varjtsev objašnjava kako su se stanovici morali prilagoditi novom načinu života ne bi li izbjegli da postanu žrtve 'ruskog ljudskog safarija'. Tako se više ne zadržavaju na otvorenim prostorima, škole i vrtići su zatvoreni, a gradske usluge često su obustavljene. 'Ljudi se boje hodati ulicom, ali prilagođavaju se novoj stvarnosti. Stalno držimo glavu gore, više ne gledamo dolje u noge', pojašnjava Varjtsev. Jedno, nisko tehnološko rješenje u borbi protiv dronova su ribarske mreže. Nikopolj je sve više prekriven ribarskim mrežama, na cestama i pločnicima, koje mogu zarobiti FPV dronove. Osim toga, građane se putem gradske aplikacije za upozorenje upozorava o nadolazećim dronovima, a neke tvrtke i djelatnici hitnih službi opremljeni su uređajima za detekciju dronova. Iako ti ručni uređaji za detekciju prate analogne radio frekvencije, pa ne mogu identificirati dronove koji koriste digitalne signale, ipak mogu spasiti živote.