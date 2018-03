Kako se može raspetljati neviđena pravna zavrzlama na potezu Lovrić Merzel - Turudić - USKOK?

Četiri godine od uhićenja Marina Lovrić Merzel nikako ne može dočekati početak suđenja. Pripremno ročište u ovom slučaju sazvano je tri puta u šest dana i sva tri puta odgođeno. Razlog? Sukob suca Ivana Turudića i USKOK-a. Ova neobična pravna zavrzlama teško će se raspetljati. Obje strane tužit će jedna drugu glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu, a predstavnici USKOK-a napravili su u utorak nešto što su ranije učinili tek jednom - otišli su iz sudnice

No i u ponedjeljak ista priča: dođite opet u utorak. U utorak repriza. Suđenje opet odgođeno. Zašto? Sudac Ivan Turudić ne priznaje nagodbu koju je suoptuženik Lovrić Merzel, Željko Žužić, ranije sklopio s USKOK-om iako je Vrhovni sud u prosincu zaključio da Turudić nagodbu ranije nije mogao odbiti.

Pripremno ročište za suđenje bivšoj SDP-ovoj županici Marini Lovrić Merzel trebalo je biti održano prošlog četvrtka. Stranke su se pojavile, bivša županica došetala se sa svojim odvjetničkim parom Sloković-Prodanović, no uzalud. Pripremno ročište odgođeno je za ponedjeljak.

USKOK pak zbog tog Turudićeva inzistiranja traži njegovo izuzeće. No Turudića može s predmeta izuzeti predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, a to je upravo on.

Uz to su predstavnici USKOK-a otišli iz sudnice, što se ranije, prema našim saznanjima, dogodilo tek jednom, i to prije gotovo 20 godina na suđenju zločinačkoj organizaciji.

Predstavnici USKOK-a kazali su nakon ročišta da će od glavnog državnog odvjetnika zatražiti da podnese zahtjev za zaštitom zakonitosti o kojemu će odlučivati Vrhovni sud.