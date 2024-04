Kako je moguće da deset godina nitko nije znao za zlostavljanje? 'Ako je predator, malo divlji, vrlo je moguće'

'Unatoč pokretima koje smo imali posljednjih godina, Spasi me i Me too, imali smo na neki način izbijanje na površinu te teme. Međutim i dalje, kad vidimo ovakve pojedinačne slučajeve, nakon toga kada se pojave, još uvijek postoji ta jedna društvena stigma, strah žrtava razotkrivanja počinitelja i najčešće ono što mi zaprimamo je anonimiziranje prijava protiv počinitelja kada se radi o seksualnom uznemiravanju, istaknula je Ljubičić.

- Ne znam za pad broja procesuiranih slučajeva, ali otprilike znam da je broj prijava negdje podjednak. Mene iskreno straši to što je broj prijava podjednak jer seksualno nasilje, uključujući seksualno uznemiravanje, spada u ona kaznena djela koje se najmanje prijavljuju. Ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Ono što stvarno negdje mislim da moramo napraviti kao društvo, to je nekakva ozbiljnija promjena, da žrtve imaju osjećaj da će im se vjerovati, da će im se pružiti pomoć i podrška, rekla je Mamula.

Mamula je upozorila i na fenomen optuživanja žrtava što nisu ranije prijavile. 'Nažalost žrtve seksualnog nasilja se čak ni ne povjere godinama. Za djecu je prosječno proteklo vremena od 5 do 16 godina, a kod odraslih žena 91% godinama nikome ne kaže. Ali mi i dalje, kao društvo u cijelini, inzistiramo da je to njihova krivnja i odgovornost što ne prijavljuju. Vrlo često, ako možete se sjetiti, u diskursu se čuje izraz, žrtva nije priznala. Dakle, nevjerovatno, mi pričamo da ona nije priznala. Što? Da nije priznala da je preživjela seksualno nasilje? Jedino tko može priznati je počinitelj, istaknula je Mamula.

Glumica Ksenija Marinković odgovorila je na pitanje kako je moguće da se za to nije znalo te vlada li zavjet šutnje među filmašima jer se sada govori o nečemu što je trajalo 10 godina i da se navodno radi o brojci od oko 200 žena.

'Mislim da je zapravo vjerojatno netko znao. Međutim, ako je on predator, ako je njegovo vanjsko lice obiteljski čovjek, malo divlji, grezog humora, to da se to događa 10 godina je vrlo moguće. Zašto bi netko znao da on to radi kad ode sa seta, kad je slobodan, kad ga nitko ne vidi', rekla je.