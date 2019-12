Kako je krenuo, Jakov bi mogao još izdržati: Znanstvenik, ratnik, kućanica, biznismen i mogući prvi gospodin u drugom mandatu

Gotovo se pet godina držao po strani i pojavljivao se tek u protokolarnim dužnostima kao prvi gospodin. Jakova Kitarovića ipak u zadnje vrijeme sve češće viđamo na javnim događanjima, a proslavila ga je poštapalica koja je krenula od nogometnih tribina i ukorijenila se na društvenim mrežama u obliku hashtaga 'Jakove izdrži'. Ovih smo dana pak doznali i da ima braniteljski status. Evo što sve znamo o aktualnom i mogućem novom prvom gospodinu Hrvatske

S obzirom na to da su na snimkama bili članovi obitelji diplomata drugih država s kojima se Jakov Kitarović družio, objava snimki pokrenula je diplomatski skandal, a još gore od same zloporabe službenog vozila bila je činjenica da osoba koja je zadužena za sigurnost hrvatskih diplomata u Washingtonu te iste i špijunira.

Kućanica koja čeka svoju priliku

Ova neugodna epizoda objelodanila je ono što će kasnije postati zaštitni znak Jakova Kitarovića. Čovjek se, poput mnogih žena, brinuo za djecu i dom dok mu je supruga radila na visokopozicioniranim funkcijama u zemlji i inozemstvu.

'Prije svega sam inženjer elektrotehnike i računarstva, ali i pomorskog prometa. Imam tri diplome, poslije sam magistrirao na elektrotehnici, a specijalizirao primjenu elektrotehnike u pomorstvu', izjavio je svojedobno Jakov Kitarović. Kada se odlučio znanstvenu karijeru staviti na led, predavao je na Pomorskom fakultetu u Rijeci i spremao se za doktorat.

'Karijerna pitanja su istodobno i životna i zato se drugima moja odluka koji put čini nelogičnom, no donio sam je sa suprugom', objasnio je Kitarović. Njegova supruga pak tvrdi da on uživa u tome, iako priznaje da s njom nije lako živjeti, te da je to bio njegov izbor i da on nije klasična kućanica jer je njezina majka često uskakala u brizi oko djece.

Honorarči u tajanstvenoj tvrtki

No Kitarović nije predugo bio nezaposlen.

'Dugo je bio s djecom, ja se nadam da će to netko uvažiti, ali mislim da je došlo vrijeme da počne raditi, odnosno to je i njegova želja i nadamo se naći posao', rekla je Grabar Kitarović. Preseljenjem u Hrvatsku 2015., kada je Grabar Kitarović postala predsjednica, i njemu se otvorio prostor. Djeca su već bila veća, pa se Kitarović te godine aktivirao u tvrtki Reversing Labs koja se bavi sigurnosnim softverima.