'Grabar Kitarović je već ispričana priča. Najveća besmislica bila je ona o Srbiji. No zato je Jakov naša Michelle Obama'

'Puno svečanosti, ali malo stvarnog sadržaja. Čini se da je i ona konačno naučila da nema velike ovlasti i da u osnovi može puno predlagati, ali malo činiti', komentar je političkog analitičara Žarka Puhovskog na predstavljanje predizbornog programa Kolinde Grabar Kitarović

On je ocijenio da se predsjednica 'više bavila prošlošću nego budućnošću' i kao jedinu istinsku novost označio je zahtjev za ponovnim uvođenjem pravobranitelja za osobe starije dobi , funkcije koja je - kako je kazao za tportal - ukinuta glupošću Milanovićeve većine.

'Sve ostalo što je izgovorila više ili manje je poznato, to je suma dobrih želja, niz dobronamjernih fraza i već ispričana priča - no premalo za predsjednički program. Osobno mi se čini potpuno besmisleno to da se s ovako velikim političkim nabojem provode izbori na kojima se bira osoba bez velikih ovlasti', kazao je Puhovski za tportal.