Kako je industrija kanabisa u Americi postala jedna od najuspješnijih prilika za dobar biznis

Zahvaljujući uzgoju i distribuciji marihuane, industrija kanabisa prošle godine vrijedila je 8,5 milijardi dolara i otvorila je 64.389 novih radnih mjesta, 44 posto više nego 2017., izračunala je u netom objavljenom izvješću grupa stručnjaka i ekonomista američke konzultantske tvrtke Whitney Economics i najveće web stranice na svijetu posvećene kanabisu, Leafly. Time je stavljena na vrh najpropulzivnijih generatora novih radnih mjesta

New Frontier Data - organizacija koja se reklamira kao pružatelj nepristranih informacija i edukacije legalnoj industriji marihuane - optimistički predviđa da će do sljedeće godine broj zaposlenih narasti na 250.000, pa kažu: samo zakon je granica.

Prošlog tjedna kanadski je proizvođač i distributer medicinskog kanabisa Harvest Health and Recreation sa sjedištem u Vancouveru objavio kupovinu konkurentskog Verano Holdinga iz Chicaga za 850 milijuna dolara, što je najveća kupovina i spajanje u ovoj industriji do sada, s planom da obuhvati 200 malih proizvođača u 16 američkih država.

Naime, rekreacijska marihuana u Kaliforniji legalizirana je 2016. godine, kada je odraslim osobama dopušteno njeno posjedovanje do jedne unce (28,3 grama) i vlastiti uzgoj šest stabljika, a komercijalna proizvodnja i distribucija mogle su se pokrenuti uz licencu. No licence za uzgoj i osnivanje tvrtki počele su se izdavati početkom 2018., ali potražnja za njima je tolika da je spora administracija ne može pratiti. Stoga bi tisuće farmera mogle obustaviti posao očekujući da im Odjel za hranu i poljoprivredu (CDFA) izda stalne dozvole jer im privremene u nadolazećim mjesecima istječu, a ne mogu se produžiti. U nedostatku legalne rekreacijske droge potrošači bi se mogli vratiti crnom tržištu.

Samo zato što je nešto legalno ne znači da je sigurno, upozorava Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, podsjećajući na to da je uživanje marihuane povezano s ozbiljnim zdravstvenim problemima kao što su tjeskoba i depresija te da redovita konzumacija može negativno utjecati na pamćenje i koncentraciju.



Gallupovo istraživanje je prošlog listopada pokazalo da dvije trećine punoljetnih Amerikanaca podupiru legaliziranje te droge na nacionalnoj razini, za razliku od samo trećine, koliko ih je bilo 2005. Mada optimisti najavljuju legaliziranje na federalnoj razini do kraja 2019., oprezniji su mišljenja da se to neće dogoditi prije predsjedničkih izbora 2020. godine, niti će to biti velika predizborna tema. To nije pitanje koje sada može polarizirati birače, tvrde politički lisci. Umjesto marihuane, kažu, biračima će krv uzburkati Trumpov zid.