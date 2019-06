Kajtazi: Ako je borba za romsku zajednicu znak da me je Bandić kupio, onda me je kupio. Neka me i drugi kupe

'Ne postoji problem Roma, može biti samo problem koji nastaje od ljudi', riječi su kojima je saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi, gostujući u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, slikovito opisao situaciju u Međimurju, koja je eskalirala nakon prosvjeda protiv Roma u Pribislavcu

Komentirajući prijedlog da se pripadnicima romske zajednice sklonima kocki, drogi i kriminalu dodijele vaučeri za hranu, zastupnik je rekao da ga ne podržava budući da on dodatno dijeli Rome te im ne omogućava da nabavljaju lijekove ili plaćaju školovanje djeci.

'Ako načelnica općine poznaje svakog Roma koji živi tamo, neka prijavi one koji su kriminalci. Ako je netko od njih nešto počinio, treba odgovarati'', kaže Kajtazi.

'Sve počinje od one rečenice 'ako nisi dobar, ukrast će te Cigan', našalio se Kajtazi upitan zbog čega se romska zajednica teško integrira u hrvatsko društvo. Kao najveći problem u obrazovanju Roma izdvojio je činjenicu da većina Roma ne nastavlja školovanje nakon nekoliko završenih razreda osnovne škole.

Upitan da komentira česte kritike kako se 'prodao' zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, budući da je postao dio njegovog kluba zastupnika u Saboru, Kajtazi je rekao. 'Bandić je meni ponudio projekt memorijalnog centra za Rome. Ako je borba za romsku zajednicu znak da me je Bandić kupio, onda me je kupio. Neka me i drugi kupe'.