Kajin nositelj liste koalicije Demokrata i Hrvatskih laburista

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić u utorak je na konferenciji za novinare u Puli najavio je da će bivši IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin, kao nezavisni kandidat biti nositelj liste koalicije Demokrata i Hrvatskih laburista u 8. izbornoj jedinici

"Premijer Plenković je s ovim mjerama za kvazi očuvanje radnih mjesta i skraćenim radnim vremenom u potpunosti zaboravio na turističke sezonske radnice i radnike koji nemaju posao" - ustvrdio je Mirando Mrsić dodavši kako "Europska unija nije koka koja nese zlatna jaja, jer će se sva sredstva trebati vratiti većom participacijom". Stoga, smatra on, nužno je oslanjati se na vlastite resurse.

Nositelj liste koalicije Demokrata i Hrvatskih laburista u osmoj izbornoj jedinici Damir Kajin smatra da je ta koalicija jedina prava socijaldemokratska opcija u ovom trenutku koja će "osigurati da se glas Istre i Kvarnera ponovno čuje u Saboru".

"Politički sam se ponovno aktivirao jer više ne mogu gledati što se događa u Istri. Ona zaostaje i propada i od regije lider danas postaje regija slučaj. Idem u izbore jer znam da se jedino preko sabora može pomoći Istri i Rijeci. Glas za ovaj današnji IDS je naprosto bačen glas", naglasio je Kajin, jedan od osnivača IDS-a.

Dodao je da ide u izbore jer "vidi da IDS, ne da nema rješenja za gospodarska pitanja, već je došao u situaciju da više nema ni pitanja".

Po njegovim riječima, od 2017. godine Istra de facto u državni proračun nije uplatila niti jednu kunu jer, smatra on "sav porezni novac koji se u Istri uprihodovao kroz poreze, doprinose i trošarine i koji je išao prema državnom proračunu u većoj mjeri se vraćao u Istru".

Odgovarajući na pitanje novinara, Mrsić je rekao kako "priča oko INE i vjetrenjača je vrlo jasna priča kako HDZ funkcionira".

"To je jedna koruptivna hobotnica i HDZ se unatoč jednom demokratskom imidžu Plenkovića nije promijenio i ostao je isti. Ovo je rezultat svega toga", izjavio je Mrsić. Na pitanje je li ministar Ćorić u sukobu interesa u slučaju vjetroelektrane, on je ustvrdio kako je on "u sukobu interesa i oko drugih slučajeva" te kako će "iza njega i njegova rada biti velikih repova".

"Gledajući kako premijer utječe na pravosuđe želeći procesuirati ljude iz lijeve opcije, nisam siguran da će pravosuđe odraditi pravu stvar kada govorimo o ministru Ćoriću. On je direktno u sukobu interesa, a kada govorimo o vjetrenjačama, tu će otkriti puno stvari, od uloge HNS-a do uloge HDZ-a. Svi su oni umočeni u ovu aferu", izjavio je Mrsić.