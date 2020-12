Kaić: 'Epidemija pod kontrolom, što to uopće znači? Broj hospitaliziranih i mrtvih idućih 10-15 dana će rasti, a idu blagdani...

Ne možemo biti previše uvjereni da će se pad nastaviti, rekao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, u večerašnjem HTV-ovom Dnevniku govoreći o situaciji s koronavirusom u Hrvatskoj.

Što se oboljelih tiče, Kaić je rekao da je došlo do malog pada u odnosu na prethodni tjedan, ali da je stvarno teško reći je li to privremeno ili će se nastaviti. 'A što se tiče hospitaliziranih i umrlih, bojim se da će broj hospitaliziranih još neko vrijeme. Čak i da sad naglo padne broj oboljelih, broj hospitaliziranih bi se još održavao na visokoj razini, a za očekivati je da broj umrlih još sljedećih 10-15 dana čak i raste, sve da i nema više novooboljelih, zato što broj umrlih ipak kasni za dnevnim brojem novooboljelih, a on je do prošlog tjedna rastao', rekao je Kaić Dnevniku HRT-a.

Koliko bi dnevno trebalo biti zaraženih da bismo mogli reći da preuzimamo kontrolu nad epidemijom? Kaić je rekao da se, sve dok su brojevi bili do 100-200, moglo jako dobro epidemiološki pratiti oboljele i kontakte, u tom smislu bi broj oboljelih trebao pasti na 300-tinjak. Upitao se što to uopće znači da je epidemija pod kontrolom. 'Pod kontrolom je kad je nema više zapravo', rekao je.