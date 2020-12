Kad oni koji su preboljeli Covid prestaju biti zarazni? Dr. Ozren Polašek pojasnio nam je kakva je sudbina 200.000 takvih ljudi u Hrvatskoj. Prognoze su sumorne

Gotovo 200 tisuća građana Hrvatske koji su do ovog trenutka preboljeli zarazu koronavirusom i službeno se oporavili od Covida-19 mogu prelaziti državnu granicu bez obaveznog testiranja i samoizolacije, ali nisu izuzeti od obaveze traženja propusnica ako se u idućem razdoblju žele kretati između županija. To je tek dio nelogičnosti u njihovom tretmanu, no stručnjaci upozoravaju na to da ih čekaju još depresivnije vijesti: Po svemu sudeći, imunitet ne traje onoliko koliko se očekivalo i priželjkivalo, a mogućnost da i dalje šire zarazu nije toliko nevjerojatna

Prije samo nekoliko mjeseci situacija je izgledala znatno jednostavnije: tako se vrijeme izolacije za oboljele skratilo s četrnaest na deset dana, uz obrazloženje da su oni ionako zarazni 'od dva dana prije izbijanja simptoma do petog dana bolesti'. Jedini uvjet bio je da više nemaju simptome te da tri dana zaredom nemaju temperaturu. Vrlo brzo nakon početka epidemije ukinuta je obaveza testiranja poslije izlaska iz izolacije i posjedovanja dva negativna testa kako bi se osoba smatrala izliječenom, a stručnjaci su burno reagirali kada se otkrilo da neki poslodavci od svojih radnika zahtijevaju negativan test prije povratka na posao.

'Minimalno kućno liječenje bit će 10 dana, umjesto 14, i sada se osoba neće više morati testirati. Bit će važno, naravno, da osoba nema simptome. Jedina skupina koja će se i dalje testirati jesu zaposlenici domova za starije koji rade s najranjivijom populacijom. Za ostale, uključujući zdravstvene radnike, više neće biti obavezno testiranje. Poslodavcima će se poslati poruka, onima koji traže negativan PCR test, da to nije smisleno jer osoba može biti još nekoliko tjedana pozitivna na PCR testu, a važno je da nema simptome i da nije zarazna za okolinu. Sam rezultat tog testa nije kriterij koji bi trebao biti glavni za povratak nekoga na posao', kazao je sredinom rujna ove godine epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić. Otprilike u tom razdoblju najavljivalo se i da će s tri na šest mjeseci biti produljen rok u kojemu preboljela osoba ne mora ići u samoizolaciju ako je ponovno bila u kontaktu sa zaraženim. Kolokvijalno, to bi značilo da se 'period imunosti' produljuje na minimalno pola godine.

Čak i kada su europske granice bile zatvorene, osobe koje su se oporavile od korone ili su posjedovale pozitivan test na antitijela bez problema su ih prelazile. Dodatnu pomutnju unijele su informacije da su PCR testovi - 'zlatni standard', kako ih opisuje ministar zdravstva Vili Beroš - zapravo preosjetljivi i da se korištenjem metode kopiranja malih količina DNA u čak četrdesetak ciklusa pronalaze neaktivni fragmenti i 'ostaci' virusa, njegove zanemarive količine koje nisu zarazne - a rezultat ovakvog testa svejedno je pozitivan. Za usporedbu, tvrdilo se, kada bi se jednako precizni testovi koristili pri otkrivanju hepatitisa, svijetom bi konstantno harala epidemija te bolesti. Barem na papiru. Preokret u dva tjedna 'Virusne čestice mogu zaostati i dva mjeseca, 63 dana i više po znanstvenim istraživanjima. Osoba može biti pozitivna, ali ne mora biti infektivna. Pokazalo se da se otprilike nakon 15 dana od početka simptoma u manje od pet posto slučajeva može dokazati ta infektivna virusna čestica. Dakle manje od pet posto bilo bi zarazno', pojašnjavala je u rujnu Sunčanica Ljubin Sternak s Odjela za molekularnu mikrobiologiju NZJZ-a dr. Andrija Štampar. Kako je broj zaraženih i posljedično preboljelih rastao, tako su tvrdnje bile sve nejasnije i nepreciznije. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tako je prošlog tjedna objašnjavao da oporavljeni i dalje trebaju nositi maske pa kazao da 'nema dokaza da imune osobe ne mogu prenijeti bolest ako im se virus eventualno naselio na sluznici'. Ministar Beroš prije tri dana otišao je još korak dalje pa ustvrdio da 'izliječeni od Covida stječu imunitet i vjerojatno se neće razboljeti u idućem razdoblju, ali to ne znači da ne mogu prenijeti virus drugima'.

'Važno je znati da i oni koji su preboljeli Covid mogu zaraziti druge osobe', decidirano je izjavio Beroš, bez pozivanja na znanstvene izvore kojima bi to potkrijepio. Teško da konkretnih argumenata može i imati jer se u Hrvatskoj ne provode redovita istraživanja osoba koje su se oporavile od ove bolesti, a nema ni ciljanih reprezentativnih testiranja na antitijela kojima bi se utvrdio udjel populacije koji je bio u dodiru s virusom. Slučajevi ponovne zaraze koronavirusom doista jesu zabilježeni, premda su zasad rijetki, a oni mogu sugerirati da bi osobe mogle biti zarazne za okolinu čak i unutar tri mjeseca od prve infekcije. Tportal je prošlog tjedna razgovarao sa Splićaninom kojemu se upravo to dogodilo pa je nakon blage bolesti u kolovozu točno tri mjeseca kasnije ponovno testiran pozitivno, s nešto ozbiljnijim simptomima. Glavni splitski infektolog Ivo Ivić za tportal je tada pojasnio da se radi 'o poznatim slučajevima, ali iznimkama'. Činjenica da je u drugom navratu bolest bila teža još je jedna iznimka jer se obično u drugom navratu manifestiraju lakši simptomi. 'Trenutno naprosto nismo načistac' Profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu i član Vladina Znanstvenog savjeta Ozren Polašek za tportal kaže da, nažalost, sve vodi tomu da imunitet doista ne traje dugo, kako smo se nadali na početku epidemije.