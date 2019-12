Juričan se žalio DIP-u jer se predsjednica oglušila na njegov zahtjev da posjeti Pantovčak

Predsjednički kandidat Dario Juričan potužio se Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) se Ured predsjednice oglušio na njegov zahtjev za obilaskom ureda državnog poglavara koji se nalazi na Pantovčaku u Zagrebu

U priopćenju koje je odaslao javnosti navodi da se ovakvim odnosom umanjuje ravnopravnost pri izboru za Predsjednika RH, te se stvara subjektivni i neracionalni dojam da je ta lokacija za njega kao potencijalnog predsjednika nedostupna i neostvariva.

Naglašava da je aktualna predsjednica u utrci za reizbor u prednosti ne samo u korištenju javnog novca u svrhu promidžbe njenih zadnjih singlova, već i u tome što uživa monopol na javne prostore Pantovčak.

'Kako bi mogao što kvalitetnije započeti provođenje svog programa potrebno je da se kvalitetno upoznam s prostorom i stanjem u kojem se on nalazi. Postoji opravdana bojazan mog biračkog tijela da je prostor Ureda devastiran jer je tamo navodno tulumario Zdravko Mamić, a to može značiti i da je došlo do krša i loma', navodi predsjednički kandidat.

Kaže i da su nedavno su objavljene i fotografije kako je tamo boravio i gradonačelnik Milan Bandić.

'Ne znam prirodu njegovog posjeta, ne znam je li tamo pio, je li mu se pjevalo, ali taj gospodin kad se napije radi štetu i prema zapisniku policajca Krešimira Mišića iz 2002. čak bježi od policije. Osoba koja na svojim leđima nosi višebrojne USKOK-ove optužnice imao je više prilike posjetiti Pantovčak od mene kao predsjedničkog kandidata i to smatram nepravdom koju DIP ima dužnost ispraviti', zaključuje Juričan.