Jurica Pađen pobijedio Grad Zagreb zbog naljepnica na kantama za smeće. Evo koliku odštetu mu moraju platiti

Kako bi procijenio opravdanost zahtjeva, Grad je u srpnju 2024. zatražio izradu pravnog mišljenja te je i sam autor dostavio mišljenje koje je naručio. Oba dokumenta potvrdila su njegovo pravo na naknadu, ali su predloženi iznosi bili različiti

Zbog naljepnica koje su ostale na zagrebačkim kantama za smeće nakon završetka kampanje za razvrstavanje otpada, pjevač Jurica Pađen, kako doznaje Jutarnji list, tražio je od Grada Zagreba da mu isplati 180.000 eura za autorska prava. Kampanja, koja je krenula u ožujku 2018. godine, trebala je trajati do kolovoza 2022., a uključivala je postavljanje naljepnica na dio spremnika za razvrstavanje otpada na javnim površinama na kojima je pisalo: 'Stavi pravu stvar na pravo mjesto'.

Iako su aktivnosti kampanje završile prije više od dvije godine, na dijelu spremnika za razvrstavanje otpada u Zagrebu i dalje se nalaze naljepnice s tim sloganom, zbog čega je Pađen u svibnju 2024. godine podnio zahtjev Gradu Zagrebu tražeći naknadu za razdoblje nakon završetka kampanje. S ciljem izbjegavanja mogućeg sudskog spora, ali i činjenice da će naljepnice ostati na određenom broju spremnika zbog visokih troškova uklanjanja, dogovoreno je da će Grad Pađenu isplatiti ukupno 40 tisuća eura bez PDV-a. Time se zatvaraju sva potraživanja, a autor se odriče daljnjih zahtjeva prema Gradu vezanih uz korištenje spornog naslova. 'Da, zadovoljan sam odlukom, ali ne bih dalje komentirao ovaj slučaj, mislim da nema potrebe', kratko je za Jutarnji rekao Pađen.