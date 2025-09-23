Tomašević: Imamo val investicija, ovo su povijesna ulaganja u Zagreb

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet obilježili su danas početak radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec. Nakon svečanog obilježavanja, Tomašević i Korlaet imaju i redovnu konferenciju za medije na kojoj se osvrću na aktualne gradske teme

Press konferencija: Na početku se medijima obratila ravnateljica vrtića, rekavši: "Zahvaljujem, iznimna mi je čast i zadovoljstvo. Kažu da na dobre stvari vrijedi čekati, pa smo tako mi nakon nekoliko desetljeća dočekali ovaj projekt. Stari objekt zamijenit će novi objekt, to će biti mjesto gdje će se djeca družiti, veseliti, živjeti i djeca i odrasli. Ovo je zalog za budućnost, radi se o podizanju kvalitete života svih ljudi na ovom području i o tome da ćemo zajedno sa svima koji nas vole i trebaju pokušati biti mjesto koje će djeca voljeti i kada odrastu i koja će nositi u srcima u svoj daljnji život", rekla je ravnateljica vrtića te dodala da je silno uzbuđena zbog toga. Riječ je preuzela Vesna Šerepac, izaslanica ministra znanosti, obrazovanja i mladih. "Želimo svima uspješan i dobar početak radova na izgradnji ovog objekta koji je radio u uvjetima koji nisu pružali sigurnost za boravak i rad djece te onima koji skrbe o njima. Kao izaslanica ministra drago mi je da vas mogu pozdraviti u njegovo ime i biti na svečanosti povodom obilježavanja jedne nove ere nakon 50 godina rada u montažnom objektu. Novi vrtić u vrijednosti je sedam i pol milijuna eura", rekla je Šerepac. Četiri nove skupine u vrtiću Objekt će imati sve što je potrebno za obrazovanje djece - sigurnost, kvalitetan rad i nadasve potrebni odgojitelji na čelu s ravnateljicom. Stvaranjem ovih uvjeta bit će mjesta i za otvaranje četiri nove skupine u vrtiću. U ovom dijelu naseljavaju se nove mlade obitelji", rekla je te zahvalila gradskoj vlasti. Za mikrofon je stao Tomašević: "Imamo val investicija, ovo su povijesna ulaganja u Gradu Zagrebu. Ovaj projekt je jubilarni, 20. projekt gradskih vrtića. Četrnaest ih je već otvoreno, još pet je u fazi radova i opremanja. Od tih pet, dva će biti otvorena u iduća dva tjedna.

Svako dijete moći će ići u vrtić u svojem kvartu Gotovo sedam milijuna dolazi iz gradskog proračuna. Cilj je da svako dijete ide u gradski vrtić u svojem kvartu, a na nama je da im to omogućimo. Tu je suradnja s MZOS-om, tako da imamo i EPO dio od 650 tisuća eura", rekao je Tomašević. "Kad završe radovi, koji će trajati godinu dana, ovo će biti jedan od najvećih vrtića u Zagrebu. Imat će dvanaest odgojno-obrazovnih skupina. Imamo niz primjera gdje su vrtići napravljeni kao montažni objekti kao privremeno rješenje, a na kraju su ostali takvi desetljećima. Izgradnja zgrada nisu pratile izgradnje dječjih vrtića pa nam je u tom smislu bilo bitno da se ovdje sruši neadekvatni objekt, a s druge strane da se proširi za još četiri nove skupine. Osim toga, povećavamo materijalna prava zaposlenika dječjih vrtića. U Svetoj Klari smo zaposlili pedeset novih radnika, a vjerujte da to ne bismo mogli bez povećavanja njihovih materijalnih prava", rekao je Tomašević. Korlaet pokazao mapu budućeg vrtića "Ovaj 3D prikaz pokazuje da će vrtić izgledati poput odgojno-obrazovnog grada u malom", rekao je Koralet. "Čestica je u obliku slova L. Postojeći vrtić bit će uklonjen, a na njegovo mjesto dolazi novi vrtić."