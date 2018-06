Vrućine ne popuštaju, a malo osvježenja moguće tek sredinom tjedna

I dalje će biti pretežno sunčano uz povremeno povećanu naoblaku, vrlo toplo i vruće s temperaturom zraka često malo iznad uobičajene za ovo doba godine, te nestabilno pa osobito u unutrašnjosti postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, ponajprije u utorak i srijedu, javlja DHMZ

Malo svježije od toga bit će u gorskoj Hrvatskoj, gdje je po kotlinama moguća jutarnja magla. Uz promjenljivu naoblaku prijepodne na sjevernom Jadranu može biti i koje kapi kiše, dok je vjerojatnost popodnevnog lokalnog pljuska najveća u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, a na otvorenom moru i jugoistočni. U Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a ujutro mjestimice može biti i magle.

Uz slabu dnevnu cirkulaciju vjetra i more će biti mirno ili poslijepodne malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zrala od 13 °C u unutrašnjosti do 21 °C na obali, a najviša dnevna oko 30 °C. I na jugu Hrvatske najviša temperatua oko 30 °C, a najniža oko 20 °C. Prevladavat će sunčano uz slab vjetar promjenljiva smjera i mirno do malo valovito more.

U utorak će biti najnestabilnije, ali i poslije relativno toplo.

U iduća dva dana na kopnu češća pojava pljuskova i grmljavine, osobito u utorak, a moguće je i lokalno nevrijeme. Pljuskovi se uglavnom očekuju sredinom dana i poslijepodne, a prije toga bit će većinom sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Zatim prolazno stabilnije, osobito u petak. I dalje vrlo toplo i sparno.

Ni na Jadranu se temperatura neće znatno mijenjati, a u utorak dnevna malo niža, uz promjenljivu nablaku i mjestimične grmljavinske pljuskove. Zatim do petka ponovno sunčanije, a u srijedu u početku na južnom dijelu, te u četvrtak na sjevernom još ponegdje kiša. Za vikend bi moglo biti i više kiše, pa i obilnije.

U utorak će jugo okrenuti na sjeverozapadnjak i lokalno buru, zatim uglavnom slab vjetar s mora, a od četvrtka jugo u postupnom jačanju.