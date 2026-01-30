OTOČNA ISKAZNICA

Još jedna novost u sustavu e-Građani, razveselit će otočane

I.H.

30.01.2026 u 10:03

Otočna iskaznica, ilustracija
Otočna iskaznica, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: AKD
Bionic
Reading

Zahtjev za izdavanje otočnih iskaznica sada se može podnijeti na platformi e-Građani, izvijestili su iz AKD-a, a evo u kojim je slučajevima možete ostvariti

Platforma e-Građani odsada omogućuje elektroničko podnošenje zahtjeva za otočne iskaznice za vozila pravnih osoba i obrta, kao i podnošenje zahtjeva za izdavanje otočnih iskaznica za maloljetnu djecu putem roditelja ili zakonskih skrbnika, izvijestili su u petak iz Agencije za komercijalnu djelatnost.

Elektroničko podnošenje zahtjeva na portal e-Građani pojednostavit će proces i smanjiti administrativno opterećenje, što, kako navode, rezultira učinkovitijim ostvarivanjem prava povezanih s otočnom iskaznicom za građane i poslovne subjekte, kao dio kontinuiranog procesa digitalne transformacije javnih usluga u Hrvatskoj.

Podsjetimo, kako se navodi na platformi e-Građani, pravo na povlašteni prijevoz za osobe imaju hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu i državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo, a koji imaju prijavljen privremeni boravak na otocima i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu, vozila fizičkih osoba i stranih državljana, te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj.

tportal
