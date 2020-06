Johnson poručuje EU-u da je Britanija spremna za scenarij 'bez dogovora'

Britanski premijer Boris Johnson u ponedjeljak će upozoriti dužnosnike Europske unije da je Velika Britanija spremna dovršiti prijelazno razdoblje bez dogovora ako pregovori o budućim odnosima dviju strana zapnu, piše Sunday Telegraph

Pozvat će europske dužnosnike da dogovore trgovinski sporazum do kraja ljeta, piše taj medij blizak Johnsonovim konzervativcima.

No premijer će upozoriti da je Britanija voljna i u mogućnosti izaći iz prijelaznog razdoblja i bez dogovora o gospodarskim odnosima ako će to biti nužno.

London je prošli tjedan objavio da su dvije strane dogovorile 'intenzivan raspored' za svoje pregovore u srpnju. Pet tjedana će se sastajati svaki tjedan, a održavat će se službeni krugovi pregovora i manji sastanci u Londonu i Bruxellesu.

Britanski ministar za Brexit Michael Gove u petak je i službeno obavijestio europske dužnosnike da Britanci neće zatražiti produženje prijelaznog razdoblja.

'1. siječnja 2021. preuzet ćemo kontrolu i vratiti našu političku i gospodarsku neovisnost', istaknuo je Gove.

Glavni pregovarač EU-a Michel Barnier napisao je da je Bruxelles 'uvijek bio otvoren za produženje prijelaznog razdoblja'.

'Kako bismo pružili svaku šansu pregovorima, dogovorili smo intenzivirati razgovore u narednim tjednima i mjesecima', dodao je Francuz.

Brojni predstavnici poslovnog svijeta i oporbe pozivali su Govea da traži produženje.

'Posljednja stvar koju naša država treba dok pokušavamo pobijediti ovu pandemiju koronavirusa su dodatni kaos i nesigurnost', rekao je ranije ovaj mjesec Sadiq Khan, laburistički gradonačelnik Londona.

Britanci su službeno napustili EU 31. siječnja, nakon što su 2016. tijesnom većinom na referendumu odlučili za izlazak iz tog saveza.

Zasad se malo toga postiglo u pregovorima o budućim odnosima koji po planu traju do kraja godine. Taj period se može produžiti samo na zahtjev Londona, no britanski premijer Boris Johnson ponavljao je kako to neće učiniti, a neuspjeh pregovora pao je u drugi plan zbog koronavirusa.

Posljednji krug pregovora održao se prošli tjedan, bez napretka.

Glavni pregovarač Bruxellesa Michel Barnier kazao je da su najveći prijepori ribarstvo, opseg u kojem će Britanci djelovati po europskim pravilima te pravosudna i policijska suradnja.