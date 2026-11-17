Lidl Hrvatska opoziva tamnu čokoladu J.D. Gross sa 70 posto kakaa, u pakiranju od 125 grama, zbog utvrđene prisutnosti kikirikija koji nije naveden na ambalaži, izvijestio je u utorak Državni inspektorat.
Budući da kikiriki nije označen kao alergen, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe alergične na kikiriki, dok ga ostali potrošači mogu konzumirati bez ograničenja.
Opoziv se odnosi na proizvod s rokom trajanja 4. travnja 2028. i oznakom serije (LOT) L233249A2. Dobavljač proizvoda je njemačka tvrtka Rausch Die Schokoladenfabrik, a u Hrvatskoj se prodaje u trgovinama Lidla.
Opoziv se odnosi isključivo na proizvod s navedenim rokom trajanja i oznakom serije, objavljeno je na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).