Budući da kikiriki nije označen kao alergen, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe alergične na kikiriki, dok ga ostali potrošači mogu konzumirati bez ograničenja.

Opoziv se odnosi na proizvod s rokom trajanja 4. travnja 2028. i oznakom serije (LOT) L233249A2. Dobavljač proizvoda je njemačka tvrtka Rausch Die Schokoladenfabrik, a u Hrvatskoj se prodaje u trgovinama Lidla.