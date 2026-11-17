Deveta sjednica Općinskog vijeća Segeta, prošlog petka umjesto konstruktivne politike diskusije, donio je obilje uvreda na račun vijećnika koje je iznio načelnik Ivo Sorić (HDZ). Vijećnici su nezadovoljni navodeći da su se uvrede, između ostalog, doticale spolne orijentacije i navoda da će jedan od vijećnika 'umrijeti u bezličnosti'

Incidenti su zabilježeni na snimci koje je na YouTubeu objavila stranka 'Nezavisna lista – Vrime je!'. Svemu su prethodila pitanja o koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru i izborima za mjesne odbore, točnije datum njihova raspisivanja.

Je l' vi znadete kako sustav funkcionira, koliko toga treba raditi? Katastrofalno ponašanje, pravite slučaj od Općine Seget, zovu sa svih strana', rekao je načelnik prije sipanja uvreda na račun vijećnika.