Umjesto odgovora na pitanja o koncesijama za pomorsko dobro i datumima izbora za mjesne odbore, na snimci se vidi i čuje da je načelnik Segeta, Ivo Sorić vrijeđao vijećnike. Pritužbe su poslane pučkoj pravobraniteljici te pravobraniteljici za ravnopravnost spolova
Deveta sjednica Općinskog vijeća Segeta, prošlog petka umjesto konstruktivne politike diskusije, donio je obilje uvreda na račun vijećnika koje je iznio načelnik Ivo Sorić (HDZ). Vijećnici su nezadovoljni navodeći da su se uvrede, između ostalog, doticale spolne orijentacije i navoda da će jedan od vijećnika 'umrijeti u bezličnosti'
Incidenti su zabilježeni na snimci koje je na YouTubeu objavila stranka 'Nezavisna lista – Vrime je!'. Svemu su prethodila pitanja o koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru i izborima za mjesne odbore, točnije datum njihova raspisivanja.
Je l' vi znadete kako sustav funkcionira, koliko toga treba raditi? Katastrofalno ponašanje, pravite slučaj od Općine Seget, zovu sa svih strana', rekao je načelnik prije sipanja uvreda na račun vijećnika.
Prijave pravobraniteljicama
Vijećnici su nezadovoljni i zato što predsjednica Općinskog vijeća Marina Zulim nije izrekla opomenu načelniku, unatoč poslovniku koji predviđa opomene za gruba vrijeđanja.
Dva vijećnika, Luka Jadrić i Ante Barada 17. studenoga su, piše Augustin Markota za Dalmacija danas, podnijeli pritužbu pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Uz uvrede, vijećnici nisu dobili ni pisane odgovore na vijećnička pitanja zbog čega su se požalili i pučkoj pravobraniteljici koja i od ranije vodi jedan predmet protiv Općine Seget.